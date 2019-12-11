2019-12-11T11:21:51+03:00
Общество

Это - не пришельцы: НЛО над Алтаем оказалось фейком

Уфологи Барнаула проанализировали голубую вспышку в небе [видео]
Юлия ЕВГРАФОВА
Поделиться:
Скриншот с видео Владимира ПоповаСкриншот с видео Владимира Попова
Изменить размер текста:

10 декабря алтайские уфологи провели собрание и обсудили необычное небесное явление в виде голубой вспышки, которую жители региона увидели в небе 8 декабря. Она была замечена в селе Целинное, а также в Бийске, Белокурихе, Горном Алтае и Шерегеше. Некоторые пользователи соцсетей посчитали, что это могло быть НЛО.

Вспышка в небе 08.12.2019 18:10:48 с. Целинное.Автор Владимир Попов

- Аномалии здесь никакой нет. Ребята у нас ведут разные рубрики и смотрят сайты других стран. Так вот, видео похожих явлений были опубликованы в Америке в сентябре и в конце ноября. Видео «вспышек» специально монтируют люди, чтобы набрать просмотры в интернете. Да и у нас есть много знакомых в селе Целинное, и они говорят, что ничего подобного не видели. Еще один вариант, возможно, это была молния. Они случаются и зимой, когда влажность воздуха высокая и аномально тепло, - пояснила командир экспедиционного отряда уфологов регионального научно-исследовательского центра «Мегасфера» Татьяна Павлова.

Кстати, по версии астрономов, это был метеорит, который как раз пролетал над юго-западом Сибири. Какой версии придерживаться в итоге – природное явление, НЛО или чья-то шутка, пусть каждый житель Алтайского края решит сам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала утвердили программу развития межрегионального научно-образовательного центра
9 декабря в правительстве Тюменской области прошло первое заседание Наблюдательного совета Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ)
Кот-экстрасенс и волшебный камень по цене квартиры в Москве: Самые необычные объявления на интернет-барахолках
Думали, бракованная монетка за миллиард рублей - это верх народного креатива? Не спешите с выводами - мы сделали для вас подборку по-настоящему безумных и странных предложений
Новости 24
Барнаульцев заманивают на несуществующий кастинг фильма о Конюхове
Барнаульский ресторан «Русский чай» банкротит налоговая
Барнаульцы могут поучаствовать в новогодней акции по обмену подарками
Депутаты предложили сделать голосование за главу Барнаула открытым
Активисты составили список самых опасных пешеходных переходов в Барнауле
В Алтайском крае заготавливают новогодние елки
Алтайские специалисты обнаружили опасного вредителя в импортных фруктах
Сергей Гаар стал победителем конкурса «Молодой лидер – 2019» на Алтай-Коксе
Трассу под Барнаулом временно перекроют
Алтай примет участие во Всероссийской акции «День короткометражного кино-2019»
«Культурные сезоны» в Барнауле продолжатся бесплатным концертом Ах Астаховой
Сотрудники ФСБ обыскали администрацию Михайловского района
Барнаульцы смогут принять участие в кастинге на "Дом-2"
За кресло мэра Барнаула поборется юрисконсульт
Барнаульцы вспоминают о визите Юрия Лужкова в Алтайский край
Военные перекроют в Алтайском крае трассу
Алтайский волейболист стал чемпионом мира
Бывший алтайский полисмен получил условный срок за хищение оружия
Еще 28 алтайских ветеранов ВОВ получат долгожданное жилье
ВТБ создает Лайфстайл платформу
В Бийске стая собак разорвала кота
Под Барнаулом продают часть острова
Лекторий в честь Дня гор проведут в Барнауле
Занятия по фигурному катанию в качестве терапии проходят в Барнауле
Алтайский медуниверситет приглашает школьников на День открытых дверей
Высокопоставленных республиканских врачей будут судить за взятку