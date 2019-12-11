Это - не пришельцы: НЛО над Алтаем оказалось фейком

10 декабря алтайские уфологи провели собрание и обсудили необычное небесное явление в виде голубой вспышки, которую жители региона увидели в небе 8 декабря. Она была замечена в селе Целинное, а также в Бийске, Белокурихе, Горном Алтае и Шерегеше. Некоторые пользователи соцсетей посчитали, что это могло быть НЛО.

Вспышка в небе 08.12.2019 18:10:48 с. Целинное.Автор Владимир Попов

- Аномалии здесь никакой нет. Ребята у нас ведут разные рубрики и смотрят сайты других стран. Так вот, видео похожих явлений были опубликованы в Америке в сентябре и в конце ноября. Видео «вспышек» специально монтируют люди, чтобы набрать просмотры в интернете. Да и у нас есть много знакомых в селе Целинное, и они говорят, что ничего подобного не видели. Еще один вариант, возможно, это была молния. Они случаются и зимой, когда влажность воздуха высокая и аномально тепло, - пояснила командир экспедиционного отряда уфологов регионального научно-исследовательского центра «Мегасфера» Татьяна Павлова.

Кстати, по версии астрономов, это был метеорит, который как раз пролетал над юго-западом Сибири. Какой версии придерживаться в итоге – природное явление, НЛО или чья-то шутка, пусть каждый житель Алтайского края решит сам.