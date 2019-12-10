Молодые профессионалы для сельхозпредприятий
Алтайский транспортный техникум с 2010 г. является инновационным образовательным учреждением и входит в структуру ведущих профессиональных организаций края. Учреждение более 65 лет осуществляет подготовку рабочих кадров и специалистов для различных отраслей Алтайского края по направлениям «Техника и технология наземного транспорта» и «Сельское хозяйство».
Фото предоставлено Алтайским транспортным техникумом
На базе филиала Алтайского транспортного техникума в селе Первомайское Первомайского района реализуются профессии и специальности по направлению «Сельское хозяйство».
На территории района находится несколько крупных предприятий агропромышленного комплекса: ОАО «Птицефабрика «Молодежная», ООО «Агролад», ООО «Мельник», АГ «Алтайские закрома», ООО «Логовское». Ежегодно филиал техникума выпускает не менее 75 студентов по профессиям и специальностям, необходимым для этих предприятий.
С 2015 года край активно включился в организацию и проведение региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» по стандартам WORLDSKILLS. В филиале организована площадка по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Студенты техникума успешно выступают на краевых, региональных, всероссийских профессиональных конкурсах, соревнованиях и занимают призовые места.
Фото предоставлено Алтайским транспортным техникумом
Учебно-производственный комплекс филиала техникума состоит из таких учебных лабораторий, как:
- лаборатория сельскохозяйственных и мелиоративных машин;
- лаборатория ремонта машин, оборудования и восстановления деталей;
- лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка;
- лаборатория тракторов и автомобилей (ДВС) (учебный трактор «Кировец К-744Р2», учебный комбайн ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ GS10, учебный посевной комплекс КПК FEAT);
- лаборатория гидравлики и теплотехники;
- тренажерные классы оснащены динамическим автотренажером «КамАЗ», тренажером комбайна «Вектор», тренажером «Агронавигатор».
В свободное от учебы время студенты занимаются спортом, посещают кружки, секции, клуб волонтеров. Зимой на территории техникума работает каток и хоккейная коробка, имеется гимнастический зал и один из лучших в районе спортивный зал.
Студентам выплачиваются социальная и государственная академическая стипендии. Иногородним предоставляется общежитие и трехразовое питание.
Фото предоставлено Алтайским транспортным техникумом
Алтайский транспортный техникум предлагает получить востребованные рабочие специальности и профессии (на базе 9 классов с получением рабочих профессий (срок обучения 2 года 10 месяцев):
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, категории С, E, F
- слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
- водитель автомобиля категории «С»
АВТОМЕХАНИК
- слесарь по ремонту автомобилей
- водитель автомобиля (категории «В», «С»)
- оператор заправочных станций
СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)
- сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом
- газосварщик
ПЕКАРЬ
- пекарь
- кондитер
На базе 9 классов с получением специальности (срок обучения 3 года 10 месяцев):
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
- техник-механик
Контактные данные:
658051 Первомайский район, с. Первомайское, переулок Дорожный, 1.
E–mail: lizey60@mail.ru
Телефон: 8- (385-32) 77-2-48, 77-0-32
Сайт филиала: http://al-tt.ru/
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