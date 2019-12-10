Молодые профессионалы для сельхозпредприятий

Алтайский транспортный техникум с 2010 г. является инновационным образовательным учреждением и входит в структуру ведущих профессиональных организаций края. Учреждение более 65 лет осуществляет подготовку рабочих кадров и специалистов для различных отраслей Алтайского края по направлениям «Техника и технология наземного транспорта» и «Сельское хозяйство».

Фото предоставлено Алтайским транспортным техникумом

На базе филиала Алтайского транспортного техникума в селе Первомайское Первомайского района реализуются профессии и специальности по направлению «Сельское хозяйство».

На территории района находится несколько крупных предприятий агропромышленного комплекса: ОАО «Птицефабрика «Молодежная», ООО «Агролад», ООО «Мельник», АГ «Алтайские закрома», ООО «Логовское». Ежегодно филиал техникума выпускает не менее 75 студентов по профессиям и специальностям, необходимым для этих предприятий.

С 2015 года край активно включился в организацию и проведение региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» по стандартам WORLDSKILLS. В филиале организована площадка по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Студенты техникума успешно выступают на краевых, региональных, всероссийских профессиональных конкурсах, соревнованиях и занимают призовые места.

Фото предоставлено Алтайским транспортным техникумом

Учебно-производственный комплекс филиала техникума состоит из таких учебных лабораторий, как:

- лаборатория сельскохозяйственных и мелиоративных машин;

- лаборатория ремонта машин, оборудования и восстановления деталей;

- лаборатория эксплуатации машинно-тракторного парка;

- лаборатория тракторов и автомобилей (ДВС) (учебный трактор «Кировец К-744Р2», учебный комбайн ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ GS10, учебный посевной комплекс КПК FEAT);

- лаборатория гидравлики и теплотехники;

- тренажерные классы оснащены динамическим автотренажером «КамАЗ», тренажером комбайна «Вектор», тренажером «Агронавигатор».

В свободное от учебы время студенты занимаются спортом, посещают кружки, секции, клуб волонтеров. Зимой на территории техникума работает каток и хоккейная коробка, имеется гимнастический зал и один из лучших в районе спортивный зал.

Студентам выплачиваются социальная и государственная академическая стипендии. Иногородним предоставляется общежитие и трехразовое питание.

Фото предоставлено Алтайским транспортным техникумом

Алтайский транспортный техникум предлагает получить востребованные рабочие специальности и профессии (на базе 9 классов с получением рабочих профессий (срок обучения 2 года 10 месяцев):

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, категории С, E, F

- слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования

- водитель автомобиля категории «С»

АВТОМЕХАНИК

- слесарь по ремонту автомобилей

- водитель автомобиля (категории «В», «С»)

- оператор заправочных станций

СВАРЩИК (РУЧНОЙ И ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ)

- сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом

- газосварщик

ПЕКАРЬ

- пекарь

- кондитер

На базе 9 классов с получением специальности (срок обучения 3 года 10 месяцев):

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

- техник-механик

Контактные данные:

658051 Первомайский район, с. Первомайское, переулок Дорожный, 1.

E–mail: lizey60@mail.ru

Телефон: 8- (385-32) 77-2-48, 77-0-32

Сайт филиала: http://al-tt.ru/

На правах рекламы.