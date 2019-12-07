2019-12-06T18:19:36+03:00
Общество

Эффект Барби: люди ринулись в спортзалы накануне Нового года

Результативны ли такие способы, рассказывает барнаульский врач-гастроэнтеролог
Юлия ЕВГРАФОВА
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Похудеть к Новому годуПохудеть к Новому годуФото: Олег УКЛАДОВ
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В тренажерных залах краевой столицы в последние дне недели резко увеличилось число занимающихся. Все надеются успеть похудеть к Новому году.

- За месяц до новогодних праздников занимающихся становится в три раза больше. И такая статистика каждый год, - отмечает фитнес-тренер Карина Алимова.

Однако эксперты говорят - такое рвение не должно быть одноразовой акцией, если хочется быть здоровыми и красивыми.

По мнению барнаульского врача-гастроэнтеролога Дениса Фуголя, нужно правильно питаться постоянно, тогда и никакие праздники фигуре не страшны. А вот если держать себя в ежовых рукавицах только перед Новым годом, чтобы влезть в новое платье или брюки, то можно даже навредить своему организму.

- Питание должно быть полноценным. Каждый день нужно съедать 150-200 грамм нежирного мяса. Оно должно быть запеченное, тушеное или отварное, но никак не жареное. Два раза в неделю обязательно есть морскую рыбу. Также ежедневно необходимо съедать 400-500 граммов овощей. Это не должен быть картофель, а четыре разных овоща. Обязательно одно крупяное блюдо должно быть ежедневно, - говорит барнаульский врач.

Не сложно соблюдать эти правила, да и такая еда тоже может быть вкусной, если добавлять в нее специи и красиво украсить. Исключать из рациона всеми любимые сладости не нужно, но и тут важна мера. В день не больше 50-100 граммов. Причем это должны быть натуральные сладости - мед, зефир, пастила, мармелад.

- Нужно избегать тех продуктов, которые содержат рафинированные углеводы - это торты, пирожные. Выпечку надо выбирать из натуральных продуктов, а не с маргарином и заменителем масла. И такие продукты не должны быть в ежедневном рационе. Можно позволить их себе раз в неделю, - добавляет Денис Фуголь.

С такими пищевыми шалостями тоже нужно быть аккуратными, если вы все еще хотите влезть в праздничный наряд. Так называемые читмилы могут перерасти в систему, и тогда уже будет сложнее перейти на сторону правильно питающихся.

И конечно фигура мечты требует физических нагрузок. Можно начать с зарядки по утрам и домашних тренировок. А там, глядишь, и втянетесь, запишитесь в тренажерный зал и забудете о своем «темном прошлом». Еще не стоит пренебрегать прогулками и здоровым сном. Каждый день нужно гулять минимум по 30-40 минут, а спать по 7-8 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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