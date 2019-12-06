Алтайская школьница выращивает дома гусениц и бабочек

Мой мир рухнул, когда я узнала, что есть люди, которые радуются атаке гусениц на капусту. Лично моя бабуля всегда заставляла их собирать только в интересах спасения кочанов. «Фу, фу, фу, какие мерзкие», - говорила я и продолжала класть одну за одной в баночку. И пусть на руках были перчатки, отвращение от вида этих насекомых я испытывала не меньшее. А вот школьница Аня Гунина из села Кусак Немецкого района – девочка не из робкого десятка. Она спасает не капусту, а гусениц. Метаморфозные насекомые стали для четвероклассницы настоящим хобби.

Коллекция Ани ГунинойФото: из личного архива героя(ев) публикации

Потому что - красиво

- В первое время, когда мой ребенок начал заниматься выводом бабочек, было немного неприятно. Представьте, везде баночки с гусеницами. А потом она начала их собирать на огороде. Сейчас уже привыкли. Они уже как домашние животные: у кого-то кошки, а у нас бабочки, - поделилась с корреспондентом «Комсомолки» мама Ани Гуниной Елена.

Полтора года назад к Ане приехал двоюродный брат и открыл ей мир насекомых – энтомологию. Для себя школьница выбрала раздел «лепидоптерология» и занялась изучением бабочек. Кстати, почему именно бабочки?

- Потому что красиво, - говорит девочка.

Коллекция Ани ГунинойФото: из личного архива героя(ев) публикации

Как выращиваются бабочки

Если кто-то полагает, что разводить бабочек – легко, то вы ошибаетесь. Летающие красавицы невероятно хрупки: стоит неправильно взять в руки, и сдирается пыльца. Из-за этого бабочка может перестать летать. Аня призналась, что в первое время так и получилось, но девочка не отчаялась, теперь-то опыта у неё предостаточно.

- Пока я вывожу обычных Лимонниц, но есть и куколка Бражника. Сначала нужно найти либо яйца, либо уже гусеницу, но ты должен знать, из какой гусеницы, какая бабочка появится. Я уже научилась этому. Далее мы садим её в контейнер и кладем капусту, но капусту нужно менять, так как дефицит влаги вреден насекомому, - рассказывает Аня.

Когда гусеница окуклится, кокон перекладывают в специальный инкубатор. Можно использовать и обычный пластиковый контейнер с марлей и кусочком ткани на дне. Коконы требуют особого ухода – их нужно ежедневно опрыскивать.

- Летняя куколка где-то через две недели превращается в бабочку, а зимняя может вылупиться в любое время. Это можно отследить, когда кокон темнеет. Перед рождением бабочки на коконе могут появляться узоры: кружки, линии. Первая бабочка вылупилась у меня на руках. Жаль, не успела сфотографировать, - добавила юный коллекционер.

После этого бабочек поселяют в специальный домик, сделанный из проволоки и сетки. Летают крылатые только в комнате девочки, чтобы не пораниться или не увязнуть где-нибудь. Кормить их можно соком фруктов, всеми видами цитрусовых, кроме лимона, а также водой, смешанной с медом. Правда, живут они всего лишь неделю. Аня призналась, что немного грустит, когда питомцы погибают.

Бабочки, действительно, походят на домашних животных. К примеру, кошки, когда хотят есть, что только не творят: орут, как черти, с грустью сидят у миски, подло кусают хозяев. Бабочки в этом плане приятнее – садятся к тебе на руку и пытаются найти еду на ладошке. Так Аня и понимает, что питомица голодна.

Коллекция Ани ГунинойФото: из личного архива героя(ев) публикации

Некоторые виды вывела сама

Сейчас в коллекции ребенка (правда, в засушенном виде) около 20 видов бабочек. Это не только виды, обитаемые в Алтайском крае, но и экзотические. Часть из них девочка вывела сама, а некоторые – подарили. Но она не планирует останавливаться.

- В интернете можно купить куколки экзотичных бабочек, примерно, за полторы тысячи рублей. Я хочу Махаона, хвостоносца Маака, голубую Морфу. Они среднего размера. Также в будущем я планирую путешествовать, чтобы найти какие-нибудь интересные виды. Но буду ли я заниматься этим профессионально, пока не решила, - пояснила Аня Гунина.

Аня учится в Кусакской школе, и уже получила признание среди сверстников. Недавно в школе проходил конкурс «Лучше всех». Девочка показала одноклассниками своих гусениц: кто-то из девочек боялся прикасаться, а кто-то радостно брал на руки.

- А что мальчики? Наверно, поддержали тебя? Они обычно любят насекомых, - спросила я у нее.

- Ну, это же мальчики. Я не знаю, о чем они думают, - ответила четвероклассница.