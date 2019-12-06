«Сегодня собираемся друзьями и близкими в ресторане»: Михаилу Евдокимову исполнилось бы 62 года

В эту пятницу, 6 декабря, Михаилу Евдокимову могло бы исполниться 62 года, но судьба распорядилась иначе. Он погиб почти 15 лет назад, но память о нем до сих пор жива. Теплыми словами отозвался об артисте губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

- Судьба распорядилась так, что он ушел из жизни очень рано, но остался в памяти земляков и всех россиян как народный любимец - замечательный артист и как народный губернатор. И нет никаких сомнений в том, что такая память о нем сохранится долгие-долгие годы, - написал Томенко в своем «Инстаграме».

gubernator_tomenko Сегодня день рождения Михаила Сергеевича Евдокимова. Ему исполнилось бы всего 62 года.

Напомним, Михаил Евдокимов разбился в 2005 году на трассе «Бийск-Барнаул». В страшной аварии погибли не только губернатор Алтайского края, но и его водитель и охранник. Выжить удалось лишь супруге Михаила Сергеевича - Галине. Сейчас на месте аварии стоит часовня Святого Михаила. А в память о погибшем экс-губернаторе в его родном селе Верх-Обское ежегодно проходит Евдокимовский фестиваль.

Его называли самым народным губернатором нашего региона, хотя он был у власти чуть больше года. Его избрали губернатором в 2004-м, а в августе 2005-го его не стало.

Как правило, на свой день рождения Евдокимов давал концерты. А вечером все друзья собирались в театре и концертном зале, либо в ресторане. Друзья рассказывают, свой последний день рождения Евдокимов отмечал в Москве. Только все собрались, как его вызвали к Путину. Его ждали до 11 вечера! Но дождались. Михаил Сергеевич вернулся довольный, сказал, что встреча прошла хорошо. В этом году отмечать день рождения артиста будут близкие друзья.

- Сегодня собираемся друзьями да близкими в ресторане, - рассказал «Комсомолке» председатель правления фонда имени Евдокимова Сергей Чегодаев. - Будем слушать его песни, вспоминать жизнь, наши отношения. Собираются все, кто хорошо его знал до и во время губернаторства, и те, кто после гибели Миши собрались и создали фонд, чтобы продолжить его дело – проводить фестивали, вечера его памяти, концерты. С этого года, кстати, мы договорились, что фестиваль будет организовать администрация края. Все поддержали это, а мы теперь будем приезжать в качестве гостей.

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