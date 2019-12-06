На барнаульском «Авальмане» прошли соревнования по сноуборду

4 и 5 декабря впервые в Алтайском крае на базе барнаульского горнолыжного комплекса «Авальман» прошел этап Кубка России. В турнире приняли участие спортсмены из семи регионов России.

- Были спортсмены из Алтайского, Краснодарского и Красноярского края, Кемеровской и Новосибирской области, Ханты-Мансийский автономного округа и Башкирии. Плюс команда из Казахстана, - сообщает региональное министерство спорта.

Кубок России по сноуборду (этап) Барнаул 2019.

Соревнования проводились в двух дисциплинах. Особенно зрелищными оказались состязания в слаломе-гиганте. За окном светило яркое солнце и стоял легкий мороз, которые украсили турнир на заснеженных трассах.

Итоги этапа Кубка страны для «Алтайского спорта» подвел Сергей Кизилов, директор СШОР «Горные лыжи»:

- Поскольку мы впервые принимали соревнования по сноуборду такого уровня, для нас важно было сделать все достойно в организационном и техническом плане, чтобы приехавшие к нам команды при сравнении Алтайского края с уже зарекомендовавшими себя горнолыжными центрами Сибири, Урала, Дальнего Востока могли сказать, что у нас как минимум не хуже. И я считаю, что мы с задачей справились. И тренеры, и спортсмены остались довольны, особенно подготовка склона всех впечатлила - никаких нареканий! Мы уже обсудили с тренерским штабом возможность выдвинуть Белокуриху как место проведения финала Кубка России в следующем году, и нашли поддержку у всех регионов. А здесь, на «Авальмане», мы готовы провести первенство России среди спортсменов младших возрастов.