2019-12-08T14:54:23+03:00
Общество

На Алтае получившие производственную травму не остаются один на один со своей бедой

Алтайское отделение Фонда социального страхования РФ и «Комсомольская правда» провели «круглый стол», где рассказали о профилактике несчастных случаев на рабочих местах и развитии государственных социальных услуг
Катя ШАХОВА
Поделиться:
Круглый стол по теме: «Реабилитация застрахованных лиц пострадавших на производстве в Алтайском крае»Круглый стол по теме: «Реабилитация застрахованных лиц пострадавших на производстве в Алтайском крае»Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В 2017 году в Алтайском крае было зарегистрировано 15 несчастных случаев, которые были сокрыты от расследования. А в первом полугодии 2019 года их количество уменьшилось до 3. За этим тщательно следит Государственная инспекция труда в Алтайском крае.

- Сегодня скрыть наличие несчастного случая практически невозможно. Врачи рассказывают нам о пострадавших, обратившихся в медицинские учреждения. Мы постоянно отслеживаем эту информацию. Кроме того, у несчастных случаев нет срока давности, и мы расследуем дела, имевшие место даже 5 - 10 лет назад, - уточнил начальник отдела федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства № 4 Сергей Забродин.

Также ведомство проводит профилактические работы с руководителями производств. До начальства пытаются донести важную мысль - жизнь и здоровье сотрудника ценнее затрат на компенсацию несчастного случая.

Однако и работники должны разделять ответственность за свою безопасность на рабочем месте. А также знать о правах и настаивать на их соблюдении.

- Многие работники не видят разницы между трудовым договором и гражданско-правовым. А потому впоследствии могут возникать проблемы с больничными листами и выплатами Фонда в связи с несчастным случаем. Хотелось бы, чтобы СМИ начали освещать эту тему и разъяснили подробнее, какие особенности и различия у этих договоров, - рассказал Олег Волошин, представитель Крайсовпрофа Алтайского края.

Не менее важный вопрос для инвалидов - это поиск работы. В Центре занятости населения появилась новая услуга - сопровождение гражданина при трудоустройстве.

- Если у гражданина есть инвалидность или какие-либо травмы и он впервые обратился в центр, за ним будет индивидуально закреплен сотрудник центра. Он будет нести персональную ответственность за трудоустройство гражданина. Причем гражданина сопровождают и на новом месте работы, поскольку в новом коллективе человеку с ограниченными возможностями будет непросто, - рассказала Надежда Капура, начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения. При этом она подчеркнула, что важнее научить человека безопасному отношению к себе. Ведь того, кто в первую очередь отвечает за нашу безопасность, мы видим в зеркале.

Сотрудники, пострадавшие на производстве, уже никогда не будут жить иначе. Причины возникновения травм могут быть абсолютно разными, и никто не застрахован от несчастных случаев. Но можно быть уверенным: если работник станет жертвой трагических обстоятельств на рабочем месте, Фонд социального страхования РФ не оставит его один на один со своей бедой.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В барнаульском парке начал таять каток и его временно закрыли
Жители Алтайского края заплатили большую часть налогов в срок
Почти все алтайские трассы открыты для движения
Барнаульцы теперь смогут добраться до Москвы на новом скором поезде
На должность главы Барнаула первым подал документы Андрей Крылов
На Алтае закрыли трассы на Новосибирск и Кузбасс
На Алтае в декабре проснулись бабочки
Две трассы закрыли на Алтае из-за непогоды
Алтайская лыжница Яна Кирпиченко стартует на этапе Кубка мира
На алтайской трассе произошло лобовое столкновение
Мошенники похитили 123 тысячи рублей у жительницы Барнаула
Из-за метели на Алтае начали перекрывать дороги
В домах жителей Ярового наконец-то стало тепло
Мужчина убил соседа, который хотел переписать дом на сожительницу
В Барнауле могут вырубить больше шести гектаров зеленой зоны под спорткомплекс
В Барнауле откроется 71 елочный базар
Замглавы Заринска ушла в отставку после скандала из-за связи с главой горсовета
На алтайский трассах подготовили стоянки для большегрузов