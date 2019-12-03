На Алтае получившие производственную травму не остаются один на один со своей бедой

В 2017 году в Алтайском крае было зарегистрировано 15 несчастных случаев, которые были сокрыты от расследования. А в первом полугодии 2019 года их количество уменьшилось до 3. За этим тщательно следит Государственная инспекция труда в Алтайском крае.

- Сегодня скрыть наличие несчастного случая практически невозможно. Врачи рассказывают нам о пострадавших, обратившихся в медицинские учреждения. Мы постоянно отслеживаем эту информацию. Кроме того, у несчастных случаев нет срока давности, и мы расследуем дела, имевшие место даже 5 - 10 лет назад, - уточнил начальник отдела федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства № 4 Сергей Забродин.

Также ведомство проводит профилактические работы с руководителями производств. До начальства пытаются донести важную мысль - жизнь и здоровье сотрудника ценнее затрат на компенсацию несчастного случая.

Однако и работники должны разделять ответственность за свою безопасность на рабочем месте. А также знать о правах и настаивать на их соблюдении.

- Многие работники не видят разницы между трудовым договором и гражданско-правовым. А потому впоследствии могут возникать проблемы с больничными листами и выплатами Фонда в связи с несчастным случаем. Хотелось бы, чтобы СМИ начали освещать эту тему и разъяснили подробнее, какие особенности и различия у этих договоров, - рассказал Олег Волошин, представитель Крайсовпрофа Алтайского края.

Не менее важный вопрос для инвалидов - это поиск работы. В Центре занятости населения появилась новая услуга - сопровождение гражданина при трудоустройстве.

- Если у гражданина есть инвалидность или какие-либо травмы и он впервые обратился в центр, за ним будет индивидуально закреплен сотрудник центра. Он будет нести персональную ответственность за трудоустройство гражданина. Причем гражданина сопровождают и на новом месте работы, поскольку в новом коллективе человеку с ограниченными возможностями будет непросто, - рассказала Надежда Капура, начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения. При этом она подчеркнула, что важнее научить человека безопасному отношению к себе. Ведь того, кто в первую очередь отвечает за нашу безопасность, мы видим в зеркале.

Сотрудники, пострадавшие на производстве, уже никогда не будут жить иначе. Причины возникновения травм могут быть абсолютно разными, и никто не застрахован от несчастных случаев. Но можно быть уверенным: если работник станет жертвой трагических обстоятельств на рабочем месте, Фонд социального страхования РФ не оставит его один на один со своей бедой.