2019-12-08T11:29:08+03:00
Общество

Несколько жителей Алтайского края уже заболели гриппом

Также выросло число заболевших ОРВИ
Юлия ЕВГРАФОВА
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ОРВИ и гриппОРВИ и гриппФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Алтайском крае продолжает расти число заболевших ОРВИ. За неделю с 25 ноября по 2 декабря в регионе зарегистрировали 18,4 тысяч заболевших. Также специалисты сообщают о двух пациентах с гриппом.

По данным Роспотребнадзора по Алтайскому краю, большинство заболевших ОРВИ (75,3 %) - это дети в возрасте до 14 лет. В двух случаях после медицинских исследований был также выявлен грипп В. Эта группа вируса обычно протекает в легкой форме и не вызывает осложнений.

Сейчас в Алтайском крае продолжается бесплатная вакцинация той части взрослого населения, которая вошла в национальный календарь профилактических прививок. Это работники образовательных и медицинских учреждений, студенты, беременные женщины, работники транспорта и коммунальной сферы, жители региона старше 60 лет, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями. Помимо этого, прививки продолжают ставить проживающим в домах престарелых и призывникам. По последний подсчетам экспертов, за счет федеральных средств против гриппа привили больше миллиона жителей Алтайского края (46,2%).

Чтобы снизить риск заболевания ОРВИ и гриппом, специалисты рекомендуют соблюдать несколько правил. Чаще мыть руки, регулярно проветривать помещения, проводить влажную уборку, одеваться по погоде и не переохлаждаться. А также правильно питаться и принимать витамины.

При возникновении каких-либо симптомов недомогания не стоит заниматься самолечением и посещать места массового скопления людей. Необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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