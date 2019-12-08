В «Вечернем Урганте» пошутили про Барнаул, которым можно пугать детей

Барнаул в очередной раз стал поводом для шуток в ток-шоу «Вечерний Ургант». Житель краевой столицы спросил у ведущего, пугает ли он своих детей этим городом.

В очередном выпуске ток-шоу Иван Ургант предложил зрителям в студии задать ему любой вопрос. Среди них оказался и житель краевой столицы Никита, который спросил у ведущего пугает ли он своих детей тем, что если они будут плохо себя вести, то он отправит их в Барнаул.

Разговор Ивана Урганта со зрителями. Вечерний Ургант. 06.12.2019.

- Видимо самое страшное место на земле, - тут же пошутил соведущий Дмитрий Хрусталев.

- Никит, честно говоря нет, но спасибо вам за эту прекрасную идею. Девчонки, вас ждут удивительные страшилки, - улыбаясь, поторопился ответить Иван Ургант.

Кстати, среди других вопросов зрителей в студии, обращение барнаульца Никиты к Урганту было самым оригинальным.

Напомним, в сентябре этого года Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев в ток-шоу посмеялись над пожаром в барнаульском парке «Арлекино». Там загорелся аттракцион «Дракончики». А буквально в прошлом месяце в «Вечернем Урганте» Павел Деревянко рассказал, как купил земельный участок на Алтае.