Новый режим работы поликлиник на Алтае: теперь врачи принимают вечером и в выходные

С недавнего времени в Алтайском крае почти все поликлиники для взрослых начали работать по-новому. Теперь попасть к специалисту можно вечерами и даже в выходные и праздничные дни.

Новый график

Итак, врачи в поликлиниках теперь работают в две смены. Поэтому на прием можно записываться с 8.00 до 20.00 в будни и с 8.00 до 15.00 в выходные и праздничные дни. Врачи-терапевты, узкие специалисты и средние медработники кабинетов профилактики теперь обязательно будут работать и вечером. Также у всех врачей теперь есть одна рабочая суббота в месяц, входящая в норму рабочих часов. В Минздраве края рассказали, что раньше в выходные специалисты выходили по желанию. При этом отмечается, что работать больше врачи не будут из-за перераспределения нагрузки.

-Терапевты перешли на режим работы в две смены. Одни принимают в первой половине дня, другие – во второй. Вместе с терапевтами на двусменный режим перешла и регистратура, - поясняют в Минздраве Алтайского края.

Так, все вызовы на дом поэтапно будут переходить в обязанности неотложки. Работники «скорой» при поликлинике поедут к больным только в тех случаях, когда нет угрозы жизни пациента. В других случаях на экстренный вызов отправится специальная реанимационная бригада.

Как записаться

Медработники призывают пациентов больше пользоваться порталом Госуслуг для записи. Во-первых, это удобно – можно выбрать день недели, специалиста и удобное время. К тому же, это поможет избежать очередей и раннего подъема по утрам, ведь все еще бывает так, что за талонами пожилые люди приходят до того, как поликлиника откроется. По интернету можно записаться к терапевту, врачам общей практики, акушеру-гинекологу, стоматологу, медработникам кабинетов профилактики. К остальным специалистам направляет терапевт.

Прием пациентаФото: Олег УКЛАДОВ

Но в регистратуре все еще можно взять талон, ровно как и договориться о записи по телефону. Кстати, в некоторых медорганизациях главврачи расширят список врачей, к которым можно записаться, минуя терапевта. Это офтальмолог, и дерматовенеролог, хирург и травматолог.

Пока система только «обкатывается», после двух-трех месяцев работы по новому режиму станет понятно, какие изменения будут внесены, если без этого нельзя будет обойтись. В целом, по информации источников издания, врачи на новые условия пока не жалуются.

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Адские очереди: главное - не потерять здоровье при записи к врачу

- У меня заболел бок в районе печени, я смог записаться к терапевту только через 10 дней, отправили сдавать анализы, на повторный прием к терапевту записали через полторы недели, когда появился снова, отправили на другие анализы, потом еще.. Так я с октября, хожу к терапевту, не зная, что со мной, - рассказал «Комсомолке» Олег Иванцов (подробнее)