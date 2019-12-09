2019-12-09T05:39:35+03:00
Общество

В аэропорту Барнаула появятся новая взлетная полоса и зал для выдачи багажа

Проект павильона прибытия пассажиров международных рейсов пока еще в разработке
Анна СЕМИНА
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Аэропорт БарнаулаАэропорт БарнаулаФото: Олег УКЛАДОВ
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Собственники барнаульского аэропорта рассказали, что рассматривается вопрос по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) или строительства новой. По их словам, они склоняются к варианту строительства.

Две - лучше

- Мое мнение такое: если стоит вопрос о реконструкции взлетно-посадочной полосы, то наиболее эффективным видится решение строительства новой. В этом случае этап временного закрытия аэропорта исключается. Если же принимается решение о реконструкции действующей ВПП, а это связано с полным вскрытием полосы, то одновременно выполнять рейсы просто невозможно, и невозможно будет как минимум месяцев восемь, - говорит Виталий Архипенко, генеральный директор АО «Авиапредприятие «Алтай».

Взлетно-посадочная полоса является федеральной собственностью, которая находится в аренде у барнаульского аэропорта, и ежегодно из своей прибыли он выделяет средства на поддержание ее в «боеготовом» состоянии. Тем не менее, давно стало понятно, что действующая ВПП требует сложной реконструкции. Сейчас прорабатывается вопрос по строительству новой. Она может появиться чуть глубже действующей. По сути же они будут идти параллельно друг другу. Плюс еще и в том, что при этом варианте впоследствии в Барнауле будет две полноценные полосы.

- Сегодня мы решаем вопрос по земле. Определенные вопросы есть у Росавиации. Так что процесс движется: идет процесс согласования, поиск решения и средств, - говорит Дмитрий Коровин, заместитель министра транспорта Алтайского края, начальник управления по транспорту. – Оба варианта (строительство и реконструкция. – прим.ред.) просчитывались, и они не сильно отличаются друг от друга по стоимости работ. Точный проект еще никто не составлял, но цена вопроса в районе двух миллиардов рублей.

С комфортом

Помимо этого уже в самое ближайшее время в Барнауле будет открыт зал для выдачи багажа пассажирам международных рейсов. Его площадь составит около 400 квадратных метров.

- Мы уже фактически построили его. Сейчас ждем оборудование – транспортерные ленты. Оно едет с Германии и уже прошло таможню. Скорее всего, в Барнаул прибудет на следующей неделе. Далее начнется монтаж и наладка, согласование технологий и так далее, - говорит Виталий Архипенко. – В будущем это позволит сократить время пребывания пассажиров в аэропорту. Раньше им приходилось по 20-25 минут просто ждать багаж. Теперь же сразу после прилета они будут отправляться на паспортный контроль, а далее на выдачу багажа.

А вот проект павильона прибытия пассажиров международных рейсов пока еще находится в разработке. Его площадь составит порядка 2500 квадратных метров. По предварительным прогнозам, госэкспертизу документ пройдет в мае 2021 года.

- Правительство Алтайского края тоже заинтересовано в обновлении площадей для обслуживания международных пассажиров. Это также связано с ожидаемым спортивным мероприятием 2021 года (этапом Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ – прим.ред.), - добавляет Архипенко.

К слову, по состоянию на ноябрь, международный пассажиропоток барнаульского аэропорта составил 60 тысяч человек. И это, соответственно, не окончательные данные. В будущем году авиапредприятие намерено выйти на показатель около 80 тысяч.

Минтранс в свою очередь занимается пакетной разработкой большого проекта реконструкции здания аэропорта. Пакет документов уже находится в высокой стадии готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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