Не шантажируйте: как правильно рассказать ребенку о Деде Морозе

Пожалуй, самый ожидаемый праздник у детей – это Новый год. Елка, яркие огоньки повсюду, сладости и подарки от Деда Мороза. Рассказы и впечатления об этом сказочном персонаже остаются в памяти на всю жизни. О том, какими они должны быть, «Комсомолке» рассказала барнаульский психолог Екатерина Кабаченко.

Тот день, когда ко мне пришло осознание, что Деда Мороза не существует, я запомнила на всю жизнь, хоть мне тогда и было всего четыре года. Как и полагается, я заранее написала ему письмо, в котором указала, что хочу получить игрушечную лошадку. Не стала вдаваться в подробности и сообщать, какую конкретно мне надо. А хотела я такую, как у моей подружки (она была из ПВХ и выглядела как настоящая). Я решила, что если дедушка и правда существует, то он в курсе этой тонкости, даже если она не зафиксирована на бумаге. В итоге, когда я в предвкушении открыла подарок, там оказалась заводная лошадь из пластмассы. Наверное, именно тогда я впервые в жизни по-настоящему разочаровалась...

Ощущение чуда самое важное

По словам психолога, вера в Деда Мороза для ребенка является важной эмоцией. Она учит его многим вещам…

- В современно мире детям доступны многие удовольствия, и они часто не умеют ждать и терпеть. А когда ребенок пишет письмо, планирует подарки, он учится мечтать и ждать, верить в чудеса. И это очень важно для малыша. Еще это отличная семейная традиция (писать письмо), это положительно влияет на отношения между ребенком и родителями. И конечно, вера в этого персонажа дает ему приятное ощущение праздника. Если родители подкрепляют эту веру, то это, безусловно, хорошо, - говорит Екатерина Кабаченко.

Каждый родитель должен ориентироваться конкретно на своего ребенка. Что и как ему рассказать, чтобы не ранить хрупкую детскую психику. Но в любом случае лучше, чтобы праздник ассоциировался с яркими событиями, подарками и добрыми персонажами. Тогда у ребенка точно не возникнет чувства, что его предали или обманули.

Кстати, даже в моей ситуации разоблачение никак не повлияло на отношения с родителями. Они смогли найти правильные слова, чтобы я быстро перестала дуться и впредь формулировала свои желания четко и вслух.

Не переборщите

А теперь о том, чего точно делать не стоит - использовать доброго дедулю с волшебным посохом в качестве орудия для шантажа.

- Бывает, если ребенок плохо ведет себя или капризничает, родители говорят, что за это Дедушка Мороз не придет к нему или не подарит долгожданный подарок. Это может ранить малыша, ведь он очень ждет этого праздника. Даже гораздо больше, чем взрослые, - добавила барнаульский специалист.

И еще не нужно излишне акцентировать внимание на этом празднике и каждый день напоминать ребенку о нем. С утренниками необходимо тоже знать меру. Если таскать ребенка на все подряд и знакомить с разными Дед Морозами, то у ребенка тоже может сложиться неправильное представление об этом сказочном персонаже, да и о празднике в целом.

Будьте готовы

Рано или поздно ребенок узнает правду, и в этом, как выяснилось, нет ничего плохого. Если это происходит в школьном или подростковом возрасте, то обычно переносится достаточно легко. В любом случае, родители должны заранее определиться, что именно они будут транслировать своему любимому чаду.

- Здесь родитель встает перед выбором. Рассказать ребенку, что чуда нет или сохранить это для него. Опровергать легенду и говорить, что «это мы тебе подарили». Или же поддерживать ее и продолжать тайком подкладывать подарки под елку. Этот выбор больше не про правду или ложь. А задача сохранить ощущение праздника, - заключила Екатерина Кабаченко.