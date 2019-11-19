«Они поехали забирать сына из больницы»: на алтайской трассе погибла семья из трех человек

В Барнауле снега выпало столько, что дорожники не справляются с очисткой улиц, и, как следствие, – аварийность. Такая же ситуация по всему Алтайскому краю. Только 18 ноября в регионе зафиксировали 16 ДТП, в которых пострадали 22 человек, трое – погибли.

Смертельное ДТП

Машину, в которой находилось три человека, внезапно выбросило на встречную полосу - возможно, у автомобиля резко пропало сцепление с дорогой. К несчастью, навстречу ехала «Газель». Все, кто был в «Тойоте Виста», погибли, а водитель «Газели» - пострадал. Авария произошла на 111 км дороги на Павловск.

- Впереди «Висты» никто не ехал, автомобиль не шел на обгон, - говорят в краевой Госавтоинспекции.

В машине находилась семья из села Куликово Ребрихинского района. Родители поехали в Барнаул, чтобы забрать 17-летнего сына из больницы и отвезти домой.

- После больницы они заехали к нам попить чай, - рассказывает родственник погибших Евгений Иванников. – Посидели недолго, потом Алексей, муж моей сестры, сказал, что пора ехать, они боялись, что из-за снега долго не смогут выбраться из города, да и по трассе неизвестно сколько ехать. Мы с ними созванивались, когда они в Павловске останавливались, попить кофе. Говорили, что едут медленно, что видели по трассе слетевшие в кювет машины.

Водитель "газели" пострадалФото: Госавтоинспекция

Через некоторое время стало известно о столкновении. В семье остались двухлетняя девочка и уже взрослый 18-летний сын. Ребенка возьмут на воспитание родственники.

- У них была большая семья, они очень любили детей, все было для них. Был даже приемный ребенок, который остался без родителей. Он прожил у них шесть лет, сейчас переехал в Барнаул, - говорит жительница села Куликово. – Жалко, что с ними это произошло.

Откажитесь от поездок

Водителей края просят – по возможности, откажитесь в сильные снегопада от загородных поездок, это может быть опасно. 19 ноября из-за ухудшения погоды даже перекрыли участок трассы «Бийск – Усятское – Соусканиха - Верх-Кажа».

Всего загородные дороги чистят 450 машин - грейдеры, снегоочистители, бульдозеры, погрузчики и пескоразбрасыватели. За ситуацией следят с помощью метеостанций и дорожных камер. Технику распределяют в зависимости от количества осадков на дороге. В среднем убрать выпавший снег должны не позднее шести часов после снегопада.

- Мы видим в режиме реального времени всю ситуацию на дороге. Диспетчерские службы могут направить технику в район, где сложилась наиболее неблагоприятная обстановка. В определенных ситуациях наши специалисты работают совместно с ГИБДД и МЧС, – рассказал заместитель начальника Алтайавтодора Олег Лугачев.

Куда звонить

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дороге, просьба обращаться по телефонам 112, либо 101.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный «Алтайавтодор»: (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.