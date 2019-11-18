«Апрельские тезисы»: как поручения губернатора преобразили Камень-на-Оби

Выездное совещание на проблемных территориях – новая форма работы алтайских чиновников, которая была первый раз опробована в апреле этого года в Камне-на-Оби по инициативе губернатора Виктора Томенко. Признаться, тогда никто не ждал от инновационного формата серьезных и скорых результатов. В обществе ходили скептические настроения по поводу очередного «показательного мероприятия», а некоторые СМИ даже высказали предположения о его тщательной срежиссированности.

Впрочем, когда каменские и краевые власти стали раз за разом докладывать о проделанной работе, скептические настроения в обществе заметно поутихли. Насколько в действительности чиновникам удалось реализовать «каменский антикризисный план Томенко», узнавали наши корреспонденты.

Камни вопиют

Напомним, прохладным утром 22 апреля первыми в Камне-на-Оби встретили губернатора и членов правительства… разбитые дороги. И после, на протяжении всех пунктов выездного мероприятия, ухабы, ямы и колдобины упрямо не давали чиновникам забыть о себе. Каменские дороги давно стали притчей во языцех, одним из наиболее выразительных «краеугольных камней», которые не один десяток лет поддерживали вопиющую ситуацию в городе.

В ходе выездного совещания было принято решение направить из краевого бюджета средства на обновление дорожно-транспортной инфраструктуры города. С апреля основные дорожные работы проводились на нескольких улицах. Главным объектом ремонта стала одна из центральных магистралей Камня-на-Оби – улица Пушкина. На ее ремонт выделено 32 млн рублей.

Кроме того, дорожники на сумму в 5 млн рублей оперативно обновили участок с высокой интенсивностью движения на улице Колесникова и выполнили ямочный ремонт на двенадцати улицах на общую сумму 8 млн рублей.

По словам министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева, ремонт дорог, начатый в этом году в Камне-на-Оби, будут проводить вплоть до 2022 года. Здесь не только сделают капитальный ремонт городских трасс, но и расширят полосы, а также поменяют светофоры на некоторых перекрестках.

– Одним словом, в Камне планируется привести улицы в идеально нормативное состояние, – заявил министр.

Переправа, переправа!

Одной из серьезных проблем для жителей каменских прибрежных сёл долгие годы была переправа на левый берег в межсезонье. В период весеннего половодья и осеннего ледостава жители правобережной стороны оказывались полностью отрезанными от «большой земли». В районе было речное судно, но оно предназначалось исключительно для экстренных случаев и не решало бытовых проблем местного населения.

По решению губернатора, для организации регулярного сообщения между берегами Оби в межсезонье за счет средств краевого бюджета было выделено 2,5 млн рублей на покупку судна «Пегас» на воздушной подушке. С его помощью жители прибрежных сел теперь в считаные минуты могут перебраться с одного берега на другой.

– Судно отапливается, и его первые пассажиры этой осенью уже смогли оценить комфорт нового транспортного средства, – сообщили власти города.

Также в администрации рассказали, что «Пегас» универсален для любых климатических условий, легко проходит по льдам, болотистой местности, ледовой крошке. Судно вмещает пять человек. Благодаря этому «внедорожнику» еще один камень свалился с плеч жителей Каменского района.

Берег левый, берег правый

Во время визита Виктора Томенко в Камень-на-Оби ему презентовали проект благоустройства правой стороны городской набережной, от бывшей спасательной станции до Каменских межрайонных сетей – именно за него в марте этого года проголосовало более 70% горожан.

По проекту на набережной предполагалось обустроить пешеходные зоны, газоны, цветники, уложить тротуарную плитку и брусчатку, установить ограждения, скамьи, урны и новые фонари, а также высадить зеленые насаждения, в том числе кусты барбариса.

Уже к осени все запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме. Общая стоимость работ составила 4,2 млн рублей. Деньги выделены из краевого бюджета в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

– В работах по благоустройству активно участвовали и наши городские предприятия. Так, например, архитектурные формы для набережной изготовил Каменский металлозавод. К обновлению все участники процесса подошли с душой. Недаром специально созданная межведомственная комиссия отметила высокое качество проделанных работ, а набережная уже успела стать любимым местом прогулок горожан, – рассказали в городской администрации.

Следующим этапом благоустройства станут аналогичные работы на левой стороне набережной, за проект по обновлению участка между улицами Пушкина и Комсомольской отдали голоса 325 горожан – абсолютное большинство по итогам народного голосования.

Новые знания – в новых условиях

Согласно «апрельскому плану Томенко», каменским чиновникам предстояла серьезная работа и по обновлению социально важных объектов. Так, по поручению губернатора Каменскому району было выделено 15 млн рублей для решения острых проблем ветхих учреждений образования. В итоге в краевую адресную инвестиционную программу были дополнительно включены 5 образовательных учреждений Камня-на-Оби.

Как сообщили в краевом Министерстве образования, в школах № 1 и № 9 проведены замеры окон, эскизы направлены в производство. Начались подготовительные работы по замене кровли и окон в детских садах – детей уже временно распределили по другим корпусам и учреждениям. В Корниловской школе начался аукцион, а в учебном корпусе лицея № 4 Камня-на-Оби после смены подрядчика возобновлен ремонт.

– Родители почти 200 ребятишек ясельного возраста с нетерпением ждут окончания строительства нового детского сада. Из краевого бюджета нам было выделено 180 млн рублей, и еще 10 млн понадобилось на прокладку инженерных сетей и реконструкцию котельной. Строители и подрядчики ускоренными темпами стараются успеть закончить все работу к установленному сроку, – рассказали в администрации города.

Лед тронулся!

Каменцы признаются, что такого внимания к своему городу со стороны краевых властей не видели со времен «царя Гороха». Впрочем, не зря говорят, что под лежачий камень и вода не течет. Если рассудить, то ничего особенного в уездном городе Камень-на-Оби в общем-то и не произошло. Просто новый губернатор оказался одним из тех людей, что не теряются при переходе от слов к делу.

Уезжая из Камня, Виктор Томенко пообещал использовать выездной формат правительства в тех районах, где это потребуется. И, судя по всему, глава региона свое слово сдержит.

Кстати

А еще после апрельского визита губернатора в Камне-на-Оби:

– обновили пять дворов;

– установили светодиодные светильники в районе совхоза «Каменский» и провели ревизию городской системы уличного освещения;

– запустили первую очередь нового элеватора общим объемом до 30 тыс. тонн зерна;

– установили пост спасателей на одном из самых опасных озер края – озере Рица, расположенном в городской черте.