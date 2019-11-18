Весам стоит отложить вечеринки, а Тельцам - денежные вложения: гороскоп на 18-24 ноября 2019 года

Барнаульский астролог Вера Топчеева составила гороскоп на 18-24 ноября 2019 года. Судя по нему, Близнецам не лишне направить внимание на свое здоровье. А Львам стоит облагородить свой быт и отточить профессиональное мастерство. Что ждет других знаков - читайте в астропрогнозе.

У Овнов прекрасное время для самосовершенствования, духовных практик и занятий йогой, развития в себе экстрасенсорных способностей и достижения внутренней гармонии. Все это способствует получению инсайтов, принятию верных решений, проявлению скрытых ресурсов. Благоприятна деловая активность, продвижения по карьерной лестнице, хорошую прибавку к доходам дает фриланс и работа по совместительству.

У Тельцов благоприятно складываются обстоятельства для получения знаний, сдачи экзаменов, публичных выступлений и издательства статей, перспективным станет и повышение квалификации, рекламные кампании, укрепление деловой репутации. В выгодном свете предстает решение юридических вопросов, подписание взаимовыгодных соглашений. Не лучшее время для финансовых вложений и инвестиций.

Близнецам, согласно гороскопу на 18-24 ноября 2019 года, не лишне направить внимание на свое здоровье. Правильное питание, регулярная зарядка, профилактические меры позволят быть в нужной физической и психической форме. Взаимопонимание между руководством и подчиненными способствует четкому решению задач, завершению крупных проектов и увеличению прибыли предприятия. В деловом партнерстве возможны конфликтные ситуации и нарушение договоренностей.

Ракам дается возможность использовать внешние обстоятельства и своё окружение с выгодой для себя. Полезные знакомства перерастут в перспективное деловое сотрудничество, посещение курсов – в получение профессионального образования и совершенствование навыков. Маркетинговые методы приведут к солидным рекламным мероприятиям и расширению границ бизнеса, а значит, и увеличению потока клиентов.

Львы расширяют зону комфорта, приумножая материальные блага, совершая выгодные покупки, облагораживая свой быт и оттачивая профессиональное мастерство. Благоприятная атмосфера в трудовом коллективе и расположение работодателя способствуют денежным поощрениям и почету. Хорошее время для борьбы с вредными привычками и приумножения физического ресурса, корректировки питания и режима дня.

Девам следует быть внимательными к сказанному в своем окружении, доверительное общение со знакомыми может обернуться против них сплетнями и интригами, романтические отношения перерастут в партнерский союз, а имеющиеся супружеские узы крепчают в реалиях бытия. Хорошее время для делового сотрудничества, полюбовного принятия решений, разработки выгодных проектов, открытия филиалов, закупки товаров.

Весы, судя по гороскоп на 18-24 ноября 2019 года, преуспеют в профессиональной сфере деятельности. Четкий план действий, помноженный на вдохновение, позволит добиться хороших результатов, проделать необходимую работу на высоком уровне мастерства, создать шедевр ремесленного искусства. Удачное время для проведения инвентаризации, благоустройства жилья, решения практических вопросов, однако не время праздных мероприятий и дружеских вечеринок.

Скорпионы полны вдохновения и деловой активности. Укрепление наработанных связей, реализация творческих проектов и планомерные действия приводят к видимым результатам. Для дальнейшего плодотворного сотрудничества следует учитывать мнение партнера. В данный момент манипуляторные и силовые методы лишь спровоцируют конфликтные ситуации. Удачное время для желанных покупок и прироста доходов.

Стрельцы в своем стремлении к душевному равновесию, успевают попутно совершенствоваться на профессиональном поприще, добиваясь успехов в деловой сфере. Последовательный план действий способствует карьерному продвижению, руководство благосклонно к предложениям и пожеланиям. Все проблемы щелкаются, как орехи, благодаря позитивному энергичному настрою.

Козероги приобретают вес в своем окружении, их авторитет укрепляется за счет расширения кругозора, основ мировоззрения и профессионального статуса. Личный контроль, конструктивный план действий и нужные связи способствуют реализации экономических интересов, продвижению перспективных проектов. Также успешна и прибыльна фрилансерская деятельность, выполнение частных заказов, удаленная подработка.

У Водолеев, по гороскопу на 18-24 ноября 2019 года, возможны разногласия с партнерами, способствующие поиску компромисса и принятию решений для выгодного сотрудничества. Творческий настрой и видение перспективы развития привлечет единомышленников к совместному проекту. Хорошее время для составления бизнес-плана, дополнительных доходов, использования с выгодой для себя конфиденциальной информации.

Рыбы укрепляют дружеские контакты, активно занимаются общественной жизнью, продвигая весьма успешные проекты, получая гранты. Поддержка со стороны друзей и покровительство влиятельных лиц очень кстати в данный момент. Деловое сотрудничество может наполниться более глубоким духом единства и процветания и дать конкретные перспективные результаты. Хороший период для карьерного роста и руководящих должностей.