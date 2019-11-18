2019-11-18T11:09:47+03:00
Общество

Все должны быть красивы!

«Новосибирский колледж парикмахерского искусства» приглашает обучиться востребованной профессии
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Новосибирский колледж парикмахерского искусства (фото: из архива компании)Новосибирский колледж парикмахерского искусства (фото: из архива компании)
Изменить размер текста:

Индустрия красоты востребована как никогда. Сегодня сходить в салон или пригласить к себе мастера на дом – привычное дело. Спрос стабильный, но при этом ужесточаются и требования к специалистам. К примеру, уже недостаточно пройти недельные курсы мастера по маникюру и дизайну ногтей. Требуется полное погружение в тему, наличие не только практических, но и теоретических знаний и тонкостей. Куда большее доверие вызывает мастер с дипломом на руках, нежели с сертификатом.

Новосибирский колледж парикмахерского искусства (фото: из архива компании)

Новосибирский колледж парикмахерского искусства (фото: из архива компании)

- «Технология парикмахерского искусства»,Именно поэтому будущий абитуриент, желающий посвятить себя индустрии красоты, просто обязан обратить внимание на предложение Новосибирского колледжа парикмахерского искусства. На сегодняшний день он, бесспорно, является ведущим образовательным учреждением в Сибирском федеральном округе по подготовке специалистов данного направления. Прием на обучение специалистов среднего звена осуществляется по следующим специальностям:

- «Технология эстетических услуг»,

- «Парикмахерское искусство»,

- «Стилистика и искусство визажа»,

- «Прикладная эстетика» (заочное обучение),

- а также по профессии «Парикмахер».

Новосибирский колледж парикмахерского искусства (фото: из архива компании)

Новосибирский колледж парикмахерского искусства (фото: из архива компании)

Помимо основных направлений в колледже можно получить дополнительное образование в области косметологии, ногтевого сервиса, дизайна длинных волос, боди-арта, а также обучиться навыкам стилиста–визажиста, имидж-консультанта, парикмахера международного класса, узнать тонкости пирсинга и ведения бизнеса в салоне красоты и не только.

Международные стандарты

Новосибирский колледж парикмахерского искусства (фото: из архива компании)

Новосибирский колледж парикмахерского искусства (фото: из архива компании)

Сертификаты, которые студенты получают помимо дипломов, предоставляют им возможность работать не только в России, но и за рубежом. А с 2012 года на базе колледжа специалисты индустрии красоты могут пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации.В колледже работают высококвалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Имеется современная учебно-материальная база, которая позволит студентам раскрыть свой творческий потенциал. Отточить навыки учащиеся могут на региональных и Всероссийских Олимпиадах профессионального мастерства и соревнованиях по международным стандартам WorldSkills.

Новосибирский колледж парикмахерского искусства (фото: из архива компании)

Новосибирский колледж парикмахерского искусства (фото: из архива компании)

Перечень документов для поступления в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства»:

Аттестат (подлинник) + копия 1 экз.

Копия свидетельства о рождении

Копия паспорта (страница с фото + прописка) - 2 экз.

Фото 3*4 – 4 шт. Для приема на обучение поступающие проходят обязательные медицинские осмотры (обследования)

Копия сертификата о прививках (все страницы)

Копия медицинского страхового полиса

Копия СНИЛС

Копия ИНН

Новосибирский колледж парикмахерского искусства (фото: из архива компании)

Новосибирский колледж парикмахерского искусства (фото: из архива компании)

Место встречи: 630079, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Степная, д. 578.

Телефон приемной директора: 8 (383) 343-38-37.

Телефон приемной комиссии: 8 (383) 343-90-01.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Барнаульцы представили шесть вариантов благоустройства «Изумрудного»
В бийской мэрии опровергли задержания чиновников
Торгово-выставочный комплекс появится в Барнауле вместо барахолки
Горячую воду и отопление в домах барнаульцев не будут отключать
В Барнауле водитель поправлял забор и смеялся после ДТП
Алтайская лаборатория обнаружила сельскохозяйственный карантинный объект
Волейболистки «Алтай-АГАУ» во втором туре чемпионата России одержали три победы
ВТБ Факторинг: российский рынок Supply Chain Finance может вырасти до 100 тысяч поставщиков в течение пяти лет
Массовая драка произошла в Барнауле
Барнаул захлебнулся в 10-балльных пробках
Снег, метели, гололед: на Алтае действует штормовое предупреждение
В поселок Молодежный под Бийском прилетели лебеди
Бийский ученый вошел в число членов-корреспондентов Российской академии наук
Минздрав: рубцовский противотуберкулёзный диспансер не закроют
На Алтае столкнулись пассажирский поезд и легковой автомобиль
Больше 400 тысяч рублей потерял рубцовчанин из-за мошенников
Противотуберкулезный диспансер закрывают в Рубцовске
В Барнауле злоумышленники требуют выкуп за украденные автомобильные номера
Авиарейс до Новосибирска вернут барнаульцам
В 35 домах Барнаула временно отключат горячую воду и отопление
В Барнауле дедушка в очередной раз построил горку для детей
Барнаульцы увидели гало в морозном небе
Мощный пожар в Бийске: горел цех пластмассовых и пластиковых изделий
На Алтае около 400 человек остались без света
Жители Алтайского края зафиксировали аномальную температуру -42 градуса
Экстренные службы оцепили барнаульскую школу из-за пара
Метель, гололед, потепление: МЧС предупреждает жителей Алтайского края о непогоде
Пассажиры: в аэропорту Барнаула задержали выдачу багажа из-за обледенелого люка
В Барнауле всплеск аварий с участием общественного транспорта