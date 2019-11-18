Все должны быть красивы!

Индустрия красоты востребована как никогда. Сегодня сходить в салон или пригласить к себе мастера на дом – привычное дело. Спрос стабильный, но при этом ужесточаются и требования к специалистам. К примеру, уже недостаточно пройти недельные курсы мастера по маникюру и дизайну ногтей. Требуется полное погружение в тему, наличие не только практических, но и теоретических знаний и тонкостей. Куда большее доверие вызывает мастер с дипломом на руках, нежели с сертификатом.

Новосибирский колледж парикмахерского искусства (фото: из архива компании)

- «Технология парикмахерского искусства»,Именно поэтому будущий абитуриент, желающий посвятить себя индустрии красоты, просто обязан обратить внимание на предложение Новосибирского колледжа парикмахерского искусства. На сегодняшний день он, бесспорно, является ведущим образовательным учреждением в Сибирском федеральном округе по подготовке специалистов данного направления. Прием на обучение специалистов среднего звена осуществляется по следующим специальностям:

- «Технология эстетических услуг»,

- «Парикмахерское искусство»,

- «Стилистика и искусство визажа»,

- «Прикладная эстетика» (заочное обучение),

- а также по профессии «Парикмахер».

Новосибирский колледж парикмахерского искусства (фото: из архива компании)

Помимо основных направлений в колледже можно получить дополнительное образование в области косметологии, ногтевого сервиса, дизайна длинных волос, боди-арта, а также обучиться навыкам стилиста–визажиста, имидж-консультанта, парикмахера международного класса, узнать тонкости пирсинга и ведения бизнеса в салоне красоты и не только.

Международные стандарты

Новосибирский колледж парикмахерского искусства (фото: из архива компании)

Сертификаты, которые студенты получают помимо дипломов, предоставляют им возможность работать не только в России, но и за рубежом. А с 2012 года на базе колледжа специалисты индустрии красоты могут пройти профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации.В колледже работают высококвалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Имеется современная учебно-материальная база, которая позволит студентам раскрыть свой творческий потенциал. Отточить навыки учащиеся могут на региональных и Всероссийских Олимпиадах профессионального мастерства и соревнованиях по международным стандартам WorldSkills.

Новосибирский колледж парикмахерского искусства (фото: из архива компании)

Перечень документов для поступления в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства»:

Аттестат (подлинник) + копия 1 экз.

Копия свидетельства о рождении

Копия паспорта (страница с фото + прописка) - 2 экз.

Фото 3*4 – 4 шт. Для приема на обучение поступающие проходят обязательные медицинские осмотры (обследования)

Копия сертификата о прививках (все страницы)

Копия медицинского страхового полиса

Копия СНИЛС

Копия ИНН

Новосибирский колледж парикмахерского искусства (фото: из архива компании)

Место встречи: 630079, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Степная, д. 578.

Телефон приемной директора: 8 (383) 343-38-37.

Телефон приемной комиссии: 8 (383) 343-90-01.

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