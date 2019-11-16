«Алтайская зимовка-2019»: предварительная программа праздника

В этом году праздник начала зимы и прилета лебедей на озеро Светлое – «Алтайская зимовка» – состоится значительно раньше обычного – 30 ноября и 1 декабря.

Состояние души

Несмотря на то, что это уже граница осени и зимы, еще буквально пару дней назад у организаторов были опасения, что снег не ляжет. Но он все же лег, и все с облегчением выдохнули – «Алтайская зимовка» состоится!

- Это не просто праздник, это внутреннее ощущение людей, живущих на самом юге Сибири, которые не боятся морозов, которые не уходят в спячку. Они умеют принимать и дарить гостеприимство круглый год, - говорит Татьяна Сажаева, директор туристского центра Алтайского края.

Первая весточка о том, что открытие зимнего туристического сезона не за горами, принесли лебеди. Орнитологи говорят, что уже в эти дни в заказнике на озере Светлое собралось около 200 особей, и через пару недель их будет еще больше. Кстати, в дни проведения «Алтайской зимовки» попасть в заказник можно будет совершенно бесплатно. Платным будет только проход на мостики для кормления птиц (50 рублей).

А главная площадка для массовых гуляний разместится на территории «Бирюзовой Катуни». По словам организаторов, основные мероприятия намечены на 30 ноября. В этот день проезд по мосту через Катунь также будет бесплатный – это на случай, если вы соберетесь ехать на своем автомобиле. Помимо этого организованно можно будет добраться по туристическим путевкам. Доставка возможна из Барнаула, Белокурихи, Бийска, Заринска, Павловска и Новосибирска.

Страшно вкусно

В этом году удивлять гостей «Алтайской зимовки» будут гастрономическим фестивалем «Гастрономическая карта России». На площадке «Бирюзовой Катуни» будут установлены фудтраки, где лучшие шеф-повара края создадут кулинарные шедевры. Они представят традиционную алтайскую кухню. Что это будет? Это секрет. Лучше приехать и попробовать лично.

- Весь праздник будет брендированный. Мы даже разработали специальный логотип «Гастрономическая карта России. Алтайский край», форму, фартуки, футболки. Так что все сотрудники фудтраков будут выглядеть стильно. Если вы увидите молодых людей в такой форме, знайте – здесь будут кормить очень вкусно, - говорит Ольга Лонская, директор краевого туристического центра «Горная аптека». – Для чего вообще нужен этот проект? Для того чтобы регионы стали ближе друг к другу, чтобы культуру нашей еды, блюд, можно было демонстрировать. Помимо этого проект нужен, чтобы выявить уникальные блюда и продукты.

За спорт!

Не собираются организаторы отказываться и от идеи проводить соревнования в рамках «Алтайской зимовки». По их словам, они пользуются большой популярностью как среди гостей, также среди участников. К тому же это популяризация здорового образа жизни и спорта.

Уже в шестой раз состоится турнир мотолыжных экипажей. В этом году он пройдет в Топчихинском районе.

- Каждый раз наши площадки располагаются в разных районах. Это очень здорово, потому что благодаря этому о нас узнает все больше и больше народу, - говорит Виктор Пантыкин, вице-президент федерации спортивного туризма Алтайского края. – В прошлом году мы проводили соревнования по скийорингу в Змеиногорске, но из-за погоды очень много команд просто не смогли добраться – трассы были перекрыты. Тем не менее, мы насчитали около 60 участников. В этом году, если все сложится, мы ожидаем около 80-100 человек.

По словам заслуженного туриста, из-за того, что соревнования проходят на разных площадках, он получает обратную связь от жителей края. А это самое главное.

- Кстати, был интересный момент: в этом году в Тюменцево мы проводили Кубок Победы. Соревнования длились три дня. В какой-то момент мне звонит начальник спорткомитета района и говорит: «Что делать? На вашей трассе гоняют наши ребята-мотоциклисты!» Вот он – отклик народа. А что делать в таком случае? «Надо мотоклуб открывать!» - отвечаю я ему, - добавляет Виктор Пантыкин.

Непосредственно на «Бирюзовой Катуни» можно будет покататься на коньках.