В Барнауле кошке отрезали соски во время стрижки?

Житель Барнаула Роман в социальных сетях пожаловался на салон красоты для животных «Лака-Лака». Он утверждает, что грумер (парикмахер для животных) во время стрижки повредила его кошке Мусе три соска.

Как «Комсомолке» рассказал сам Роман, на стрижку 3 ноября они привезли двух своих питомцев. Собаку и 14-летнюю кошку Мусю. В этот салон они обратились впервые, раньше уже подстригали любимцев в другом месте. После бьюти-процедуры мужчина остался доволен результатом и только спустя некоторое время, уже находясь дома, был неприятно удивлен.

Автор фото: хозяин кошки Роман

- Мы заметили, что кошка много спала и была какой-то вялой. А на следующий день после стрижки жена обнаружила, что у кошки сострижено два соска, а один поврежден. Мы позвонили в салон, и на наши замечания мастер только похихикала. Когда связались с директором, она заявила, что кошка вела себя агрессивно и даже не извинилась. Я сообщил ей, что везу животное к ветеринару, пропускаю работу из-за этого, несу дополнительные расходы. Потом, чтобы мы не оставляли негативные отзывы, хозяйка предложила нам вернуть деньги за стрижку и извинилась, - рассказал хозяин Муси Роман.

По словам Романа, в этой ситуации деньги дня их семьи не главное. Муся живет с ними уже 14 лет, с того момента, как они с женой вместе. Они очень волновались за любимицу и поэтому написали негативные отзывы о процедуре, чтобы другие горожане не обращались в этот салон за услугами. После этого владелица «Лаки-Лаки» отказалась возвращать деньги за стрижку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/743970" frameborder="0"></iframe> Видео процесса стрижки.Предоставлено хозяином кошки Муси

- Ветеринар прописал Мусе мазь для заживления. Хорошо, что кошка у нас стерилизованная, все заросло, и сейчас она уже чувствует себя нормально. Если бы она была не стерилизованная, последствия были бы печальные, - добавил Роман.

Владелица салона «Лака-Лака» Светлана Бибик и грумер Евгения Мигдалёнок сами приехали в редакцию «Комсомолки» и рассказали свою версию случившегося.

- Во время стрижки животное бросалось на мастера, поэтому пришлось надеть на кошку специальный колпак. Из-за беспокойного поведения животного грумер действительно не успела убрать машинку и задела два соска, но она их не отрезала. Это была лишь царапина, которую мастер сразу обработал спецсредством. Если бы она их отрезала, там все было бы в крови, тем более кошка белая, на ней все было бы видно. А так мы сразу отдали кошку хозяину, они после еще 40 минут ждали, когда мы подстрижем их собаку, и если бы мы действительно так травмировали животное, они бы сразу это заметили, - сообщила Светлана Бибик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/743965" frameborder="0"></iframe> Видео с камеры, установленной в салоне красоты для животных «Лака-Лака».Предоставлено владельцами салона

Также женщина отметила, что весь процесс стрижки зафиксирован на камеру, которая установлена в их салоне, и сам владелец видел всю процедуру.

- Длинношерстные животные после стрижки не всегда сразу могут привыкнуть к тому, что они теперь «голые», начинают себя нервно вылизывать. Хозяева позвонили нам только через несколько дней после стрижки. За все это время, кошечка могла себе нанести травму шершавым языком, - объяснила грумер Евгения Мигдалёнок.

Светлана и Евгения также отметили, что когда им позвонила жена Романа, то она начала разговор с фразы «Давайте я вам отрежу соски». После этого конструктивного диалога не получалось. По словам владелицы «Лаки-Лаки», она несколько раз приносила свои извинения за произошедшее и поначалу предлагала вернуть деньги за стрижку. Возвращать средства она позже действительно отказалась после негативного отзыва в «2ГИС», так как там содержалась недостоверная информация. Из-за этого многие горожане, которые никогда не являлись клиентами этого салона красоты для животных, стали писать в соцсетях угрозы и неприятные пожелания его сотрудникам.

К слову, салон работает в Барнауле порядка шести лет. И постоянные клиенты удивлены этой ситуацией.