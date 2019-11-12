«Траву со снегом состригнули, пока Медведев в Барнауле»

Сегодня, 12 ноября, вечером в Барнаул приедет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В краевой столице он проведет всего сутки, но город будто сошел с ума перед приездом высокопоставленного чиновника. Судите сами – за окном, валит снег, метель, минусовая температура, а на проспекте Калинина рабочие высаживают деревья. А в Санниково… косят траву.

- На проспекте Калинина высаживают деревья, долбят промёрзлую землю. А почему бы и нет? На Малахова за ночь вдруг выросли двухметровые ели, - сообщили участники сообщества «Барнаул 22».

Серьезно к приезду Медведева подошли и в селе Санниково под Барнаулом. Очевидец заснял на камеру, как два газонокосильщика старательно срубают желтые усохшие растения. В соцсетях смеются, что потом пожелтевшую траву еще и покрасят.

Ситуацию прокомментировал вице-губернатор Алтайского края Денис Губин: «Подарю главе Санниково календарь, а то он не в курсе, что лето 2,5 месяца назад закончилось».

Кстати, в этом же селе, при условии снега с ветром, красят столбы дорожных знаков. Связано это с тем, что 13 ноября в селе Санниково Медведев проведет совещание о ходе мероприятий, направленных на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни жителей села в рамках реализации нацпроектов.

Напомним, Дмитрий Медведев уже приезжал в Барнаул в 2011 году. Накануне приезда политика люди «вдохновились» и сочинили короткие двустишия. Главное – добавлять фразу «Медведев в Барнауле». В соцсетях даже появился такой хештег. «Комсомолка» вспомнила лучшие из них:

- Блестят в столовой все кастрюли, пока Медведев в Барнауле;

- Чехол от ЦУМа состирнули, пока Медведев в Барнауле;

- Бомжей отмыли и обули, раз уж Медведев в Барнауле;

- Мой пес кладет в пакет какули, пока Медведев в Барнауле;

- Завод Трансмаш стал делать пули, пока Медведев в Барнауле.

Барнаулец Максим Шемаров вспомнил эту тенденцию и сочинил новый стих к грядущему приезду Дмитрия Анатольевича:

- Траву со снегом состригнули, пока #МедведевВБарнауле.

Кстати, в прошлый раз в Алтайском крае на три дня запретили продажу алкоголя. В этом году на такие меры не пошли. Народ отреагировал на эту новость так: «Сухой закон ввели, внатуре, пока #МедведевВБарнауле».

И это не первый случай, когда перед визитом высокопоставленных лиц начинают экстренно преображать город. Во время приезда Патриарха Кирилл в 2015, в Барнауле на аварийные здания надевали чехлы, красили их со стороны выхода на улицу, где проезжал святейший. А также возле Свято-Никольского храма убрали бордюр, чтобы автомобиль Патриарха смог проехать. После его визита конструкцию вернули.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев начнет работу в Барнауле вечером 12 ноября. Он проведет совещание, на котором будут рассмотрены проекты финансового плана и инвестиционной программы ОАО «РЖД», а также встретится с губернатором края Виктором Томенко.