«Видел звезды даже сквозь тучи»: в Барнауле умер художник Михаил Будкеев

10 ноября на 97-ом году жизни скончался Михаил Будкеев , участник Великой Отечественной войны, народный художник Российской Федерации, академик Петровской академии.

Однажды Михаил Яковлевич рассказывал, как на войне ему посоветовали учиться живописи. Это было в госпитале, после ранения . (На фронт Миша Будкеев ушел в 19 лет, после учебы в летной военной школе): «Страшно было нам, необстрелянным, конечно, во время сражений. Грохот, взрывы – ползаем по трупам, своим и чужим…» «Ранило в ногу после большого сражения. Мой взвод был на стыке между дивизиями, приказ сниматься поступил ночью, ближе к рассвету мы стали к своим пробираться, на передовую. Неподалеку наших санитаров немцы заметили, а потом уж нас, огонь открыли… Снаряд рядом рванул, пулеметная очередь и жуткая боль».

«Как нас, раненых, в тыл вывозили, - тоже история. На полуторке, под перекрестным огнем. Водитель виляет, то рванет, то притормозит резко. Стоны раненых, слезы, ругань. Думаешь: «Быстрей бы это все кончилось…» «В госпитале не рисовал – чертил… Рисовать-то не умел, откуда? Тогда ведь никаких изостудий при школах не было... Лейтенант Игнатьев рядом лежал, архитектор по гражданской специальности. Заметил, спрашивать стал. Я ему рассказал, как в Новосибирске попал на экскурсию, экспонаты, эвакуированные из Третьяковской галереи, увидел, обалдел просто… Он меня слушает и говорит: «В художественную школу тебе надо, парень…».

Работа художникаФото: Михаил ХАУСТОВ

Многие произведения художника экспонируются в российских и зарубежных музеях а также украшают государственные и частные галереи США, Германии, Австрии, Польши, Бельгии, Франции, Новой Зеландии, Южной Кореи.

Два года назад на его юбилейной выставке звучал орган в исполнении Сергея Будкеева - сына художника и первого на Алтае органиста. В городе всегда восхищались и талантливой династией Будкеевых ( жена художника - актриса, сын- музыкант, внучка- джазовая певица) .

«Он может увидеть звезды даже днем, даже сквозь тучи», - сказал тогда о художнике один из посетителей этой необычной музыкальной выставки.

Работа художникаФото: Михаил ХАУСТОВ

«Творчество Михаила Яковлевича Будкеева своей многогранностью поражает, - пишет искусствовед Любовь Норгелене. - На его полотнах целинная тема, городские пейзажи, Монголия и Алтай. Меня на выставках всегда притягивали камерные городские пейзажи художника, написанные сочными мазками в стиле импрессионизма, они раскрывают мир двориков с деревянными сараями и домишками на фоне алтарных абсид. Его кисть передает дух времени в потресканных наличниках и деревянном кружеве старых барнаульских купеческих особняков. Сочная, яркая палитра маэстро, мощные мазки отражают в его картинах радужный мир во всех красках бытия. Здесь и герои целины, и мощные стены древних храмов, горы и обские просторы с пароходиками и баржами. И весь этот мир отражается в полотнах цветными бликами в воде, белоснежными вершинами на голубизне неба, тёплыми охристыми стенами домиков, охристым раздольем полей».

Прощание с художником состоится 13 ноября с 11.30 до 13.00 в ритуальном зале на ул. Аносова, 8

Выражаем искренние соболезнования родным и близким художника.