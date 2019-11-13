Барнаул парализовало после ночного снегопада

В среду утром, 13 ноября, барнаульцы массово опоздали на работу и учебу – столицу Алтайского края парализовало после ночного снегопада.

Еще накануне вечером многие стали шутить, что проще остаться на своем месте и переждать непогоду, не возвращаясь домой. И, в какой-то степени, оказались правы. Во вторник, в конце рабочего дня, Барнаул сковали десятибалльные пробки. Те, кто трудится в центре краевой столицы, а живет в спальном районе, добирались до дома не менее 1,5-2 часов.

Обратная история повторилась и сегодня. Власти Барнаула сообщали, что в ночь на среду на улицы города выведут около 200 единиц спецтехники, которая продолжает работу и по сей момент, но от этого трафик легче не стал. Более того, коммунальщики точно также стоят в пробках.

Пробки в Барнауле по состоянию на утро 13 ноябряФото: скриншот сайта

Усугубили ситуацию и аварии. Так, на Павловском тракте проезд затруднило столкновение в районе остановки «Малахова» в левом ряду, по направлению к центру города. Еще одно ДТП отмечается на улице Попова в районе поворота на 3-й Балтийский проезд. Затор в направлении к улице Трактовой растянулся от остановки «Сухой лог». Улица Власихинская стоит в обоих направлениях. Сильно затруднен проезд по некоторым участкам нечетной стороны улицы Малахова. Практически не движется улица Сухэ-Батора в сторону Малахова, а также встречный поток улицы Транзитной.

Плотно замерли автолюбители и на улице Советской Армии перед поворотом на проспект Строителей. И, по многолетней традиции, практически невозможен проезд по проспекту Ленина от Северо-Западной до площади Октября.

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