2019-11-13T08:18:51+03:00
Общество

Барнаул парализовало после ночного снегопада

Город замер в 10-балльных пробках
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Уборка снега в БарнаулеУборка снега в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В среду утром, 13 ноября, барнаульцы массово опоздали на работу и учебу – столицу Алтайского края парализовало после ночного снегопада.

Еще накануне вечером многие стали шутить, что проще остаться на своем месте и переждать непогоду, не возвращаясь домой. И, в какой-то степени, оказались правы. Во вторник, в конце рабочего дня, Барнаул сковали десятибалльные пробки. Те, кто трудится в центре краевой столицы, а живет в спальном районе, добирались до дома не менее 1,5-2 часов.

Обратная история повторилась и сегодня. Власти Барнаула сообщали, что в ночь на среду на улицы города выведут около 200 единиц спецтехники, которая продолжает работу и по сей момент, но от этого трафик легче не стал. Более того, коммунальщики точно также стоят в пробках.

Пробки в Барнауле по состоянию на утро 13 ноября Фото: скриншот сайта

Пробки в Барнауле по состоянию на утро 13 ноябряФото: скриншот сайта

Усугубили ситуацию и аварии. Так, на Павловском тракте проезд затруднило столкновение в районе остановки «Малахова» в левом ряду, по направлению к центру города. Еще одно ДТП отмечается на улице Попова в районе поворота на 3-й Балтийский проезд. Затор в направлении к улице Трактовой растянулся от остановки «Сухой лог». Улица Власихинская стоит в обоих направлениях. Сильно затруднен проезд по некоторым участкам нечетной стороны улицы Малахова. Практически не движется улица Сухэ-Батора в сторону Малахова, а также встречный поток улицы Транзитной.

Плотно замерли автолюбители и на улице Советской Армии перед поворотом на проспект Строителей. И, по многолетней традиции, практически невозможен проезд по проспекту Ленина от Северо-Западной до площади Октября.

- Пешком быстрее, - рекомендует сервис Яндекс.Пробки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Барнауле пройдут бесплатные творческие мастер-классы и лекции проекта «Культурные сезоны»
В Барнауле мужчина протаранил несколько машин и насмерть сбил женщину
Алтайские специалисты определили опасного вредителя древесины
В Барнауле продолжают очищать дороги от снега
В Алтайском крае выдают сертификаты дополнительного образования
Honda помяла четыре машины на парковке и насмерть сбила женщину
Около 200 снегоуборочных машин за сутки выйдет на уборку Барнаула
Барнаул сковали 10-балльные пробки
В Барнауле отремонтируют взлетно-посадочную полосу в аэропорту
В Яровом снова вышел из строя один из котлов на ТЭЦ
В Барнауле 14 февраля выберут нового главу города
Аварии и травмы: в Барнауле коллапс из-за снегопада
Тела двух мужчин с ножевыми ранениями нашли в Камне-на-Оби
Горячая вода и отопление вернулись в дома Барнаула
Единовременные выплаты увеличат молодым педагогам на Алтае
Владельцу «Марии-Ра» не досталось здание Минэкономразвития в Москве
На стратегической сессии решат судьбу парка «Изумрудный»
В барнаульской школе прошла эвакуация из-за задымления
ВТБ предоставил клиентам банка «Открытие» бесплатное снятие наличных
Дмитрий Медведев приедет в Алтайский край с проверкой
Центр «хирургии одного дня» скоро откроется в Барнауле
Организатора барнаульского приюта «Успех» могут посадить за решетку на 10 лет
В Алтайском крае создают молодежное правительство
В Бийске занялись проблемой вывоза мусора в режиме ЧС
Прокуратура указала на массовые нарушения в работе общественного транспорта Барнаула
Травматы и патроны пытались незаконно вывезти из Алтайского края
Фонды ВТБ по итогам октября стали лидерами по привлечению средств
К концу недели в Алтайский край придут морозы и ляжет снег