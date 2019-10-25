Отец Марии Бутиной до сих пор не знает, когда вернется его дочь

Отец осужденной в США Марии Бутиной до сих пор не в курсе, когда прилетит его дочь. Он ждет звонка от ее адвоката. Как рассказал «Комсомолке» Валерий Бутин, информации о прибытии Марии нет и у посольства.

- Мне все скажут непосредственно перед посадкой, когда билет будет у нее на руках. Причем, скорее всего, звонить будет не дочь, а ее адвокат.

По словам Валерия, они с дочерью пока не планируют раздавать интервью московским СМИ, а хотят поскорее вернуться домой, в Барнаул.

Адвокат Бутиной мечтает увидеть Барнаул

Ранее адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл рассказал РИА Новостям, что подзащитная стала близким другом для его семьи. Юридическая компания, в которой он работает, поначалу не хотела браться за это дело, так как у Марии не было денег. Сначала Дрисколл консультировал Бутину по даче показаний в сенате, но когда познакомился с ней поближе, то решил довести дело до конца. По его словам, история девушки стала для него личным вопросом.

Дрисколл рассказал, что помимо него Марию в тюрьме посещала и его жена. «Они просто молились, говорили о литературе и религии», - поделился адвокат. А еще в день ареста Мария передала своему защитнику свой нательный крест. «Моя дочь больна, она носит его», - сказал Дрисколл.

По словам адвоката, Бутина стала другом всей его семьи. Она много рассказывала ему о Барнауле и теперь он мечтает посетить краевую столицу, которую назвал «городком».

Юрист считает, что россиянка могла бы стать «мостиком» между США и Россией как человек, который хорошо знает обе страны. Он жалеет, что для нее все закончилось таким образом. У адвоката сохранились сотни ее дневниковых записей из тюрьмы.

За что сидела Мария Бутина

Напомним, 25 октября Бутину отправили из федеральной тюрьмы Таллахасси (штат Флорида) в миграционный центр в Майами. Россиянка должна находиться под стражей до депортации.

Мария Бутина отбывала наказание в США за сговор с главными спонсорами Республиканской партии с целью продвижения интересов России, а также за то, что вела эту деятельность без регистрации иностранным агентом.

26 апреля 2019 года девушку приговорили к 18 месяцам лишения свободы. Так как на тот момент она уже провела за решеткой почти 10 месяцев, ее должны были освободить к началу ноября 2019 года. Позднее ей сократили срок на 10 дней.

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