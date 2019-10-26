2019-10-25T17:03:21+03:00
Общество

Ловец мусора: Барнаулец создал необычную конструкцию для очистки реки

Сейчас она демонтирована, но следующей весной снова будет очищать водоем
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: Виталий АверьяновФото: Виталий Аверьянов
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Житель краевой столицы Виталий Аверьянов создал и установил на реке Барнаулке мусороудерживающую конструкцию. Благодаря неравнодушному барнаульцу почти за полгода удалось очистить водоем от пяти тонн мусора.

Желание сконструировать подобную установку у Виталия появилась год назад, когда после урагана Барнаулку перегородило упавшее дерево. Это задерживало большое количество мусора.

- Я начал думать, как можно решить эту проблему. Через какое-то время придумал проект, я же инженер. Потом меня позвали представить его на молодежном форуме ТИМ «Бирюса». В итоге из 100 проектов выбрали около 30, в том числе мой. Мне дали грант на реализацию этой идеи, - рассказал Виталий Аверьянов.

Так на выделенные 200 тысяч рублей Виталий установил 27 апреля поперек Барнаулки металлическую преграду на плавучих понтонах и заградительную сеть. А уже 1 мая необычная конструкция была запущена в работу. Это приспособление удерживает мусор и не допускает его попадания в Обь. При этом рыбам установка никак не мешает.

Фото: Виталий Аверьянов

Фото: Виталий Аверьянов

Убирать выловленный мусор приходилось вручную. И тут Виталию очень помог его брат. Первое время им приходилось ездить на уборку практически каждый день, потом убирали мусор пару раз в неделю. Все зависело от количества мусора и осадков. В общей сложности почти за полгода они очистили Барнаулку от пяти тонн отходов. Это был пластик, стекло, трупы животных, пакеты с мусором, строительный мусор, колеса, металл.

- Сейчас конструкция демонтирована на зиму, я ее убрал 15 октября. Она пока находится на хранении в Центральном парке. В следующем году приблизительно в мае будет происходить монтаж на том же месте (после проведения технического обслуживания) и она снова начнёт собирать мусор с реки. Главное, чтобы за это время ничего не украли. Таких форс-мажоров я не учитывал, - добавил инженер.

На этом Виталий Аверьянов не думает останавливаться. Сейчас в разработке у барнаульского умельца находится еще один проект. Он будет направлен на воспитание волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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