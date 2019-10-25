Жительница Барнаула четыре раза брала талон к врачу, но каждый раз ей отказывали в приеме

Жительница Барнаула в соцсетях пожаловалась на поликлинику №11. По словам Елены, ее отказались принять по талону и даже вызвали сотрудников Росгвардии. В итоге женщине пришлось проходить лечение в платной клинике.

Этот инцидент произошел еще в начале сентября, но пост с жалобой на барнаульское медучреждение жительница краевой столицы разместила только сейчас. Как «Комсомолке» рассказала сама Елена, она четыре раза записывалась на прием к отоларингологу. Первый раз ее записали к врачу, который, как потом выяснилось, находился в отпуске. Затем дали талон к другому доктору, но и там произошла заминка.

- Мне дали на 8.40 талон, прием начинался с 10 утра, и врач отказалась принимать меня раньше. В итоге через заведующего мне дали талон на другой день, когда я пришла, мне сказали, что идет диспансеризация врачей и меня принять не могут. Я взяла талон в четвертый раз уже на другой день, пришла и мне снова сказали, что идет диспансеризация и отказали в приеме. Я ответила, что не уйду, пока меня не примут. Из-за этого врач вызвала сотрудников Росгвардии, - говорит Елена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/740066" frameborder="0"></iframe> Произошедшее.Видео принадлежит пациентке Елене

Так как больница находится под охраной, через непродолжительное время туда прибыли росгвардейцы. Они приняли заявление от врача, а вот от Елены - нет. Ей было предложено проехать в отделение полиции и там написать заявление (согласно закону 226 «О войсках национальной гвардии РФ», регулирующем действия сотрудников). Также она утверждает, что от такого стресса она упала в обморок в кабинете у врача.

- У меня есть еще заболевание, при котором если человека довести до стрессового состояния, он может потерять сознание. Меня увезли после этого, думали инсульт произошел, потому что не приходила в сознание 8 минут. Вызвали невролога и завполиклиникой. Меня увезли туда, где инсультников принимают. Там приводили в сознание, откапывали, потом отпустили домой потому, что диагноз не подтвердился, - делится девушка.

По итогу произошедшего жительница Барнаула написала заявление в региональный и федеральный Минздрав и прокуратуру. Лечение Елена проходила в платной клинике, ей диагностировали гайморит. До сих пор девушка не может окончательно вылечиться.

Стоит отметить, что главный врач больницы, в которой произошел неприятный инцидент, высказал немного иную версию случившегося.

- Подобные скандалы с вызовом полиции с этой пациенткой уже были. По данному случаю уже проведены разбирательства. Получив плановый талон к узкому специалисту, пациентка в день назначения не пришла. По закону в таком случае человек должен либо получить новый талон, либо его могут принять в освободившееся «окошечко». Это ей было предложено, но ждать девушка не захотела. Нарушая права других пациентов, она стала срывать прием, скандалить. Мы были вынуждены вызвать полицию. После этого пациентка разыграла картину эпилептического приступа и была в этом уличена. Выйдя тут же из поликлиники, при свидетелях пациентка села в свою машину и уехала, - пояснил главный врач КГБУЗ «Городская клиническая больница № 11» Андрей Коломиец.

Также он добавил, что после этого инцидента здоровье врача отоларинголога было подорвано. У женщины случился гипертонический криз и ей пришлось на две недели уйти на больничный. На это время медучреждение и пациенты остались без узкого специалиста, так как замены не нашлось.