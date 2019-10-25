Зачем Алтайскому краю нужны таксофоны

23 октября соцсети взбудоражила новость: у барнаульского Главпочтамта демонтировали таксофон. Горожане забеспокоились, куда его унесли и зачем, а некоторые даже впали в ностальгию по тому времени, когда таксофоны были популярны. «Комсомолка» разузнала, что произошло, и почему таксофоны до сих пор остаются жизненно необходимыми.

Внимание, пропал таксофон!

«Переворачивается очередная страница в истории Барнаула... На аллее возле Главпочтамта убирают таксофон», – грустно написали накануне в группе Barnaul 22.

Барнаульцы тут же стали спрашивать, куда, а главное – зачем убирают этот телефон-автомат. «Сегодня хотел позвонить с него», «На днях видел, как человек разговаривал по таксофону», – писали горожане в комментариях.

В Барнауле разбирают таксофон. Фото: Екатерина Игнатюк в Barnaul 22

Кто-то упражнялся в чувстве юмора: «Я через него другу сообщения на пейджер до сих пор кидаю», а кто-то начал ностальгировать: «Звонил в детстве маме на работу, отпрашивался погулять после школы», «067 набирал с него сотни раз в 2001-2003 годах, чтобы сообщение в чат «АлтайГриф» отправить».

«В случае ЧП природного или техногенного характера, вся ваша сотовая связь накроется одним местом. Единственной возможностью для связи могут быть стационарные и таксофоны», – обеспокоенно написал один из комментаторов.

Он жив!

«Комсомолка» связалась с алтайским представительством компании «Ростелеком» и выяснила, что универсальный таксофон у Главпочтамта (в разные времена он был обычным уличным таксофоном «Сибирьтелекома» и «Алтайтелекома») до сих пор работоспособен.

– Его демонтировали и установили в другом оживленном месте – на ул. Димитрова, рядом с офисом продаж и обслуживания «Ростелекома», через дорогу от АлтГУ. Причина переноса – наибольший поток горожан идет от остановки на проспекте Ленина (ниже Димитрова) и по пешеходному переходу от ЦУМа в сторону проспекта Комсомольского. Плюс по соседству учатся несколько тысяч студентов, – рассказала пресс-секретарь алтайского филиала «Ростелекома» Елена Мозговая.

Этот таксофон хоть и стал при жизни частью истории Барнаула, может оказаться незаменимым помощником в экстренной ситуации. Если у человека разрядится телефон, или кто-то забудет, как с мобильного вызвать экстренные службы – старый добрый друг придет на помощь. Также таксофон может бесплатно принимать входящие звонки.

Звонки на городские номера как в пределах региона, так и междугородние с универсального таксофона бесплатны. Сейчас обсуждается возможность сделать бесплатными вызовы и на мобильные телефоны, а пока для звонков на них по-прежнему нужны специальные карты, которые можно купить на почте. Также по таксофонной карте за деньги можно звонить в другие страны.

Пять тысяч звонков

В России работают около 148 тысяч телефонов коллективного пользования, основная часть (80%) установлена в селах с населением менее 500 человек.

В Алтайском крае действует 2055 таксофонов. В 2018 году с них совершили больше 100 тысяч звонков. Так, в Барнауле телефонами-автоматами воспользовались 5048 раз, в Бийске – 1233 раза, в Заринске – 274 раза. В селах ими пользуются активнее – например, в одном только Алтайском районе с таксофоном звонили более 7,7 тыс. раз!

Четверть от общего трафика исходящих телефонных звонков с этих аппаратов совершают на номера экстренных оперативных служб. Поэтому, каким бы рудиментом ни казался таксофон, во время ЧС он становится практически незаменимым. Так, во время сильного пожара в селе Николаевка Михайловского района в 2010 году уцелел таксофон у сельсовета. К нему выстраивались очереди, потому что другой связи у людей не было. А во время большого наводнения в 2014 году таксофоны стояли в воде и продолжали работать.

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