Кружева и шарики. Что воруют в барнаульских интим-магазинах

В соцсетях обсуждают забавное видео из Барнаула, на котором запечатлен момент кражи из магазина интим-товаров. Молодой мужчина отвлек продавца и стащил стеклянную секс-игрушку фаллической формы. «Комсомолка» выяснила, какие еще товары крадут в интим-магазинах, и на какие ухищрения идут злоумышленники, чтобы получить заветную вещь.

Позор уже не удалить

Оказалось, что кража произошла в магазине «Леденец». Владелец торговой точки Андрей Ульянов сообщил, что стоимость стеклянного агрегата составляла на тот момент 5 тыс. рублей.

– Это первая такая крупная кража у нас. До этого крали в основном мелочевку стоимостью не более 500 рублей. Ради такого я даже в полицию не жаловался и камеры не отсматривал. А тут просто надоело, и выложил запись, – рассказал предприниматель.

После этого вор довольно быстро отзвонился в магазин и попросил удалить видео, пообещав возместить ущерб. Запись удалили, но ее успели перепостить и распространить другие люди. Кстати, магазин пока не стал жаловаться на этот инцидент правоохранителям – ждет, когда злоумышленник вернет стоимость товара.

amic.ru Эти кадры сотрудник барнаульского секс-шопа разместил на форуме drom.ru

– Кражи у нас не редкость. Воруют различные сувениры, мелкие секс-игрушки вроде вагинальных шариков. То, что подороже, у нас сложнее взять. Чаще всего не удается поймать вора – пока выбежишь из-за прилавка, его и след простыл, – говорит Андрей Ульянов.

Интересно, что за несколько дней до появления этого видео на одном из порталов бесплатных объявлений появилась информация о продаже магазина «Леденец». Коллеги Ульянова считают, что история с кражей – это повод для пиара.

Гипноз и кружевное белье

В магазине «Эрос» рассказали, что за десятилетия работы сталкивались с попытками воровства бессчетное количество раз.

– Иногда смотришь: с виду приличный человек, а туда же. Некоторые видят, что я на них смотрю, и все равно нагло кладут вещь в пакет. В таких ситуациях я стараюсь выровнять обстановку, как-то убедить, что нужно расплатиться. Но иногда и охрану приходится вызывать. Подростки и наркоманы часто промышляют воровством мелочей, лежащих в открытом доступе. Часто крадут кружевное белье, причем большинство из нарушителей – мужчины, – поделилась опытом продавец.

В магазине «Ты и я» тоже случались забавные истории, связанные с кражами. Помимо обычных воришек, которые хватают первое попавшееся, там сталкивались и с обманщиками, имеющими навыки гипноза.

– Однажды пришла девушка и давай заговаривать мне зубы: здравствуйте, мол, как у вас дела, я в соседнем отделе работаю. Я вроде бы ее и знать не знаю, но как-то неудобно стало, вдруг и правда знакомая. И говорит мне: «Дайте, пожалуйста, вон ту сорочку. А я вам вечером деньги занесу». Не знаю, что на меня тогда нашло, но я доверилась и отдала товар. Потом обратилась в полицию, и оказалось, что эта девушка таким же образом обманула других продавцов: зашла в пивной магазин, в торговую точку с сотовыми телефонами. Отоварилась по полной, в общем, – рассказала управляющая.

Также встречаются воришки-фокусники: сначала достают крупную купюру, просят дешевый товар, и потом пытаются забрать и сдачу, и товар, и свою купюру.

В салоне Ti Amo был довольно неприятный инцидент: грабитель пытался стащить не игрушку, а деньги из кассы. Сотрудникам пришлось вызывать охрану.

А вот в магазинах «Интим» и «Купидон» рассказали, что у них «случайных» людей не бывает, а потому краж не происходит.

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