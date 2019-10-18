Школьники, имитирующие половой акт, оказались не из Бийска

Речь идет о снимках, на которых изображены два мальчика (приблизительно лет 8-10), имитирующих половой акт. При этом они частично обнажены. Фото появились в соцсетях группы «Стыд Бийск» 17 октября. В описании поста также было указано, что снимки якобы сделаны в Заречье во дворе бийской школы № 41.

- Учителя опровергли информацию, ссылаясь на то, что рядом с их школой подобных строений нет. Корреспонденты выехали на место, чтобы в этом убедиться. Однако подобной локации в районе зареченской школы съемочной группе найти не удалось, - сообщает «Бийский рабочий».

Тем не менее, бийские журналисты сами съездили в школу № 41 и лично убедились в этом.

К слову, уже 18 октября поста со скандальными фотографиями в группе «Стыд Бийск» найдено не было. Видимо, администраторы сообщества удалили его. Тем не менее, этими фотографиями уже заинтересовался следственный комитет. Сейчас проводится проверка по статье 242.1 УК РФ - изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. По ее итогам администратор группы, где были выложены фото обнаженных детей, может быть наказан.

Кстати, эти же самые скандальные фото 17 октября в разное время появились также в группах Челябинска и Тюмени. Где и когда на самом деле произошел щекотливый инцидент, теперь предстоит выяснить правоохранителям.

Стоит отметить, что эта новость вызвала бурную реакцию у жителей Алтайского края. Многие посчитали, что в случившемся виноваты родители этих мальчиков. Якобы недостаточно занимались их воспитанием. Другие сослались на обычное детское любопытство.

- Давно пора понять, что в этой стране не хватает предмета по типу «полового воспитания». Детям не рассказывают что да как, вот и приходится самим все проверять, - высказалась в пабликах одна из комментаторов.