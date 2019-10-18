Курс на совершенствование

В последние годы основным направлением работы федеральных дорожников было приведение подведомственной сети в нормативное состояние. Сейчас, когда эта цель достигнута, на первый план выходит совершенствование транспортной инфраструктуры и расширение Чуйского тракта.

Сохранить результаты

Начиная строительство новых объектов, необходимо помнить и о сохранении уже достигнутых результатов. На сегодняшний день около 90% федеральных трасс Алтайского края соответствуют нормативным требованиям. Поэтому теперь главная цель - поддержание сети в таком состоянии. В частности, это можно сделать за счет устройства слоев износа - они защищают дорожную одежду от разрушения.

В Алтайском крае, как правило, используется покрытие из битумоминеральной смеси на основе мембранной технологии. Работы производят асфальтоукладчиком, оборудованным системой синхронного распределения вяжущего и асфальтобетонной смеси, при этом латексная эмульсия вскипает и проникает в асфальтобетонную смесь. В результате образуется мембрана, которая и убережет нижние слои дорожной одежды от попадания в них влаги в процессе эксплуатации.

Такой способ позволяет повысить транспортно-эксплуатационные характеристики, обеспечить необходимую ровность на участке и повысить коэффициент сцепления, при этом открыть проезд можно почти сразу после укладки. Метод уже применили на отрезке Чуйского тракта недалеко от Сибирского и Новоалтайска, а также на трех участках А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан - в Топчихинском, Шипуновском и Поспелихинском районах. На обходе Бийска провели шероховатую поверхностную обработку на участке в 10 км.

А-322, 168 км после ремонтаФото: из архива компании

Помимо этого, на Чуйском тракте во время ремонта на промежутке от 207-го по 212-й км, возле населенных пунктов Бажево и Солнечное заменили барьерное ограждение протяженностью свыше 4 км, обновили дорожные знаки и установили два табло контроля скорости. В качестве покрытия здесь использовали современный и износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон. Такой же верхний слой дорожной одежды укладывают на трассе А-322 с 239-го по 249-й км. Этот участок введут в эксплуатацию в следующем году.

В целом в этом году в крае ввели в эксплуатацию 50 км федеральных дорог при их протяженности 638 км. На большинстве объектов работы завершили с опережением графика.

Соединяя берега

И все же главным событием в текущем строительном сезоне для федеральных дорожников станет ввод в эксплуатацию после реконструкции участка Чуйского тракта в Тальменском районе. Работы идут с 150-го по 158-й км - здесь строят мост через реку Чумыш, подходы к нему и две разноуровневые транспортные развязки.

Мост будет иметь четыре полосы движения с цельнометаллическим неразрезным пролетным строением. Его длина составит 305 метров, ширина около 30, 15 из которых непосредственно проезжая часть. Такая конструкция обеспечит автомобилистам повышенную комфортность, поскольку деформационные швы расположены только в начале и конце моста.

Дорога будет отвечать всем современным требованиям к комфорту и безопасности - с разделительным барьерным ограждением, шумозащитными экранами, освещением. Пропускная способность на этом участке возрастет втрое. Сейчас мост уже открыт частично. В полную силу он начнет действовать к началу ноября.

Кроме того, продолжается капитальный ремонт еще на двух искусственных сооружениях. Так, на мосту через реку Ишу в Красногорском районе работы начались в прошлом году. Дорожники должны были увеличить его грузоподъемность и улучшить технические и эксплуатационные характеристики. За это время обновили опоры, пролетное строение выполнили из металла по индивидуальному проекту и смонтировали методом продольной надвижки. Сейчас рабочие завершают устройство покрытия. И все это со значительным опережением графика.

В результате капитального ремонта грузоподъемность моста повысят до 30 тонн в общем потоке. Проезжую часть расширят до 10 метров, с двух сторон построят тротуары для пешеходов, установят освещение и усовершенствуют систему водоотводов. По графику ввести объект в эксплуатацию должны в ноябре 2020 года.

Еще один мост - через Большую Речку, здесь укладывают покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, монтируют деформационные швы - для этого используют современные технологии, благодаря которым проезд станет более комфортным и мягким. Работают и на подходах - на обочинах устанавливают барьерное ограждение. На мосту его также заменили на более высокое с повышенной удерживающей способностью. Откосы земляного полотна укрепляют габионными конструкциями, уже закончили строительство системы водоотвода. Автомобильное движение откроют в конце ноября.

Столица ждет ремонта

Еще один очень важный объект - Старый (коммунальный) мост через Обь в Барнауле. К работам планируют приступить в декабре этого года. В первую очередь здесь предстоит выполнить подготовительные мероприятия. Поскольку автомобильная часть моста располагается непосредственно над железнодорожными путями, поезда на время ремонта необходимо перенаправить. Для этого установят временные платформы, переустроят коммуникации и технические системы. Контактную сеть, которая проходит под автодорожной частью моста, обесточат, а железнодорожный транспорт пойдет по соседней ветке.

Основные ремонтные мероприятия разделят на два этапа. В 2020-м выполнят демонтаж всех элементов мостового полотна, разберут дорожную одежду, вместо старых железобетонных плит проезжей части (их более 700) установят металлические ортотропные. В 2021-м проведут ремонт двух эстакад: заменят или восстановят все основные конструктивные элементы.

На весь период «переправа» будет закрыта для движения транспорта, окончание работ по контракту - в ноябре 2021 года. Габариты существующего моста после ремонта останутся неизменными, а следующий ремонт, согласно нормативам, может потребоваться не ранее чем через 20 лет.

Чуйский в приоритете

Если говорить о ближайших планах, то основной задачей ФКУ Упрдор «Алтай» становится расширение Чуйского тракта до четырех полос. Вместе с завершением работ в Тальменском районе в этом году приступают к реконструкции еще одного участка, с 173-го по 183-й км. Здесь будет построена дорога первой технической категории - четыре полосы движения, по две в каждом направлении, барьерное ограждение, разделяющее потоки. Возле станции Озерки построят двухуровневую транспортную развязку, которая обеспечит жителям ближайших населенных пунктов безопасный и комфортный выезд на федеральную трассу. Также проект включает подземный пешеходный переход возле села Озерки, строительство новых автобусных остановок, пешеходных дорожек и тротуаров, установку шумозащитных экранов, освещения.

Идет подготовка к началу работ от развязки возле Новоалтайска (212-й км) в сторону Бийска. К 2022 году планируется построить четырехполосную дорогу на участке до Баюновских Ключей. Параллельно с этим разрабатывается и проект расширения Чуйского тракта по направлению от Бийска в сторону краевой столицы.

Поздравление

Руководство ФКУ Упрдор «Алтай» поздравляет всех дорожников с их профессиональным праздником! Ремонт дорог и их строительство - неотъемлемая часть жизни современного общества. Без этой коммуникации невозможно развитие территорий. Именно поэтому так важно сохранять то, что уже есть, и строить будущее километр за километром. Желаем новых дорог и благоприятных погодных условий труда и благодарных отзывов автомобилистов.