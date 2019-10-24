День Победы - 2020: к празднику в Алтайском крае проведут опрос ветеранов

В среду, 23 октября, в правительстве Алтайского края прошло заседание оргкомитета «Победа», на котором обсуждалась подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Соцопрос ветеранов

Алтайский край вошел в список пилотных регионов, где в преддверии празднования 75-летия Победы будет проходить мониторинг условий жизни участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Им будет заниматься региональное отделение «Волонтеры Победы» и Общероссийский народный фронт. Суть заключается в том, что добровольцы посетят ветеранов и предложат им пройти соцопрос.

- Здесь надо обратить внимание на то, что ветеран вправе отказаться от участия в опросе или все же согласиться. Далее будет заполнена анкета персональных данных – это обязанность социального работника, а волонтер заполняет только чек-лист. В него вошли около 25 вопросов. Предлагается аналитика по таким пунктам, как обеспечение медицинскими услугами, услугами министерства социальной защиты, состояние жилищных условий и внешний вид, с кем живет ветеран и нужна ли ему помощь,- говорит Ирина Рыбина, заместитель начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Заседание оргкомитета "Победа"Фото: Анна СЕМИНА

Если по результатам опроса будут выявлены какие-то проблемы, то их передадут для дальнейшей проработки и решения в ответственные ведомства. В декабре вся информация будет собрана в одном месте и проанализирована. Далее специалисты сгенерируют реестр потребностей ветеранов.

- На данный момент предполагается опрос 70% ветеранов. В большей степени, проживающие в агломерации Барнаула, Бийска и Алейска, - добавляет Рыбина.

Чтобы избежать неприятных и конфликтных ситуаций, стоит обратить внимание ветеранов и их родственников на то, что волонтеры будут ходить по домам только в сопровождении специалистов соцслужбы. Других посторонних лиц не стоит пускать в свое жилье.

Памятники восстановят

Продолжится в Алтайском крае программа по восстановлению, ремонту и благоустройству территорий объектов культурного наследия – памятников Великой Отечественной войны. Однако в данном вопросе губернатор Виктор Томенко обратил внимание членов оргкомитета на один очень важный пункт: по состоянию на данный момент из 1028 памятников, расположенных на территории региона, только около 200 оформлены должным образом. Конечно, по словам начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края Александра Урбаха, даже на «неофициальные» памятники муниципалитетам можно выделять субсидии на ремонт. И все же по требованию главы региона документальное подтверждение статуса должно быть у всех объектов.

Также предложено привлечь добровольцев к мониторингу памятников, мемориалов Славы.

Заседание оргкомитета "Победа"Фото: Анна СЕМИНА

Всего же, согласно ранее подписанному губернатором поручению, на ремонт мемориалов Великой Отечественной войны в следующем году будет выделено 75 млн рублей. Конечно, предстоит огромная работа, так как памятники находятся в удручающем состоянии. И средств явно на все не хватит. Поэтому руководителям муниципалитетов предложили определять первоочередность вместе с ветеранами.

Ранее по разным программам в Алтайском крае были отремонтированы 173 памятника и мемориала на общую сумму 81,3 млн рублей. Однако с тех пор уже прошло несколько лет, и даже им требуется если не капитальный, то косметический ремонт точно.

Помимо этого было принято решение установить в Барнауле на пересечении улицы Кулагина и проспекта Калинина стелу в честь 75-летия Победы. Этот вопрос курирует Союз промышленников Алтайского края и Союз предпринимателей. Они же разработают эскиз и оплатят все работы.