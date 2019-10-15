2019-10-15T14:09:06+03:00
Общество

Барнаульский священник поддержал введение смертной казни для педофилов

Александр Микушин подчеркнул, что уважает большевиков и американцев за жесткость в этом вопросе
Анастасия Корягина
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Александра Микушин.Александра Микушин.Фото: из личного архива
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Священник из Барнаула Александр Микушин высказался за введение смертной казни для педофилов в России. Об этом батюшка написал на своих страницах в соцсетях.

«С Божьей помощью мы постепенно придем к осознанию, что они (убийцы детей) заслуживают большего. За что я уважаю большевиков? За то, что в Советском Союзе с педофилами не церемонились. Вот и все», – написал иерей.

Также Микушин считает, что «гаражи и сарайки» – потенциально опасные места, где часто совершают преступления. Он поддержал предложения их снести.

«В Барнауле можно начать со школы №37. Там и гаражи, и сарайки вокруг школы. Из-за гаражей нет парковки. Поэтому утром у маленького входа в школу очень оживленно. Одни родители привозят детей на собственном автомобиле, другие на такси, много учеников которые добираются пешком, в том числе маленькие дети», – описывает ситуацию Микушин.

Школа, о которой говорит священник, находится в Ближних Черемушках. В том же районе находится детский сад. Там действительно есть несколько гаражей неподалеку.

«И кстати, два слова о «проклятой» и «бездуховной» Америке. В США педофилам – смертная казнь или пожизненное заключение. А у нас условно-досрочное освобождение многие получают, и опять за свое. Так что, учиться, учиться и еще раз учиться у большевиков и американцев», – считает Александр Микушин.

Ранее Госдума опубликовала в официальных аккаунтах в соцсетях голосование с вопросом: «Нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?». Подавляющее большинство проголосовавших (на данный момент участие в опросе приняли более 147 тыс. человек) выступили «за» – таких оказалось 79%. Голосование устроили после нашумевшей трагедии в Саратове, где мужчина убил 9-летнюю девочку возле гаражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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