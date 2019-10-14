Покров-2019: что будет, если снег не выпал

14 октября отмечается известный церковный праздник - Покров Пресвятой Богородицы.

- Для православных Покров - особый праздник - знак заступничества Девы Марии за всех Ее чад перед Господом, - говорит иерей Анатолий Бочкар.

- По-житейски – это готовность Марии прийти на помощь в любых обстоятельствах, даже самых безысходных, - объясняет фольклорист Наталья Васильева. - С древних времен считалось, что в этот день можно обращаться к ней за помощью и даже почувствовать тепло покрывала. Считалось, что в этот день, как правило, выпадает первый снег, и значит, земля будет снежной. А если снега нет, как сейчас, то больших сугробов ждать не стоит, да и зима не скоро наступит.

- В Покров можно просить Богородицу распутать узелки, которые сложились в судьбе, и вы никак не можете с ними справиться, - говорит Васильева. - Раньше так и говорили : "Вот подойдет "Покров" - всему развяза". То есть все сложные запутанные дела развяжутся, если вы захотите.

Если хотите отметить Покров как полагается, то вот вам на заметку еще несколько народных примет, связанных с этим праздником: на Покров не стоит заниматься тяжелой работой и домашними заботами. Нельзя убирать, стирать, гладить мыть пол и прочее, нельзя в этот праздник ссориться, ругаться, думать о плохом. И (хоть в наше время многим это будет сложно) девушкам и женщинам нельзя надевать брюки - только платья или юбки .

По словам Натальи Васильевой, на Покров было принято угощать и родных и друзей, кормить птиц и животных, подавать милостыню и ставить на стол вазу с цветами.