Гороскоп с 14 по 20 октября 2019 года: у Раков - романтика, у Дев - учеба

Барнаульский астролог Вера Топчеева составила гороскоп на неделю с 14 по 20 октября 2019 года.

Овны

У представителей этого знака неделя складывается успешно, партнеры помогут сохранить и приумножить финансовые ресурсы, на крупные значимые цели найдутся средства, а на выгодный надежный проект - инвесторы, желающие поддержать и поучаствовать в нем. Авторитет крепчает, начальство оценит по достоинству предложения и способности, а карьерное положение стабильно движется вверх, что может вызвать закулисные интриги и завистливые пересуды.

Тельцы

Тельцы успешно налаживают партнерские отношения, в спокойной обстановке решают спорные моменты, находят надежные решения проблем. Благоприятны совместные с супругами путешествия и светские мероприятия, в общении царят гармония и взаимопонимание. Также благоприятна поддержка статуса деловыми партнерами, их вклад в совместные проекты дает стабильный рост, а рекламные кампании приносят популярность.

Близнецы

Близнецам представится немало возможностей для проявления своей эрудиции и мастерства, что неизменно выделит их из коллектива и принесет заслуженный почет и награды. Рабочие моменты решаются быстро и качественно, впрочем, как и бытовые. Планирование и рациональный подход позволят оптимизировать трудовые процессы, укрепить нужные связи, решить финансовые вопросы.

Раки

Для Раков эта неделя, согласно гороскопу на неделю с 14 по 20 октября 2019 года, полна романтики, дела сердечные выходят на первый план, наполняя жизнь энергией и позитивом. Отношения с любимыми могут перейти на другой уровень с предложением руки и сердца. Также это плодотворный период для творчества и общения с детьми. Предпринимательская деятельность набирает обороты и привлекает клиентов, однако, следует воздержаться от азартных игр и авантюрных проектов.

Львы

У Львов отличный период для плодотворной работы и решения бытовых вопросов, поможет в этом детальное планирование и конструктивный подход. Большое влияние имеет и поддержка со стороны семьи - семейные узы способствуют не только хорошему самочувствию Львов, но и совместному благоустройству жилища, приобретению качественных покупок в дом.

Девы

Девы сосредоточены на коммуникациях и учебе - повышение профессионального мастерства, приобретение водительских навыков, освоение оптимальных методов для достижения целей, командировки и расширение связей. При таком ритме в сторонке не отсидеться, тем более некоторых коснутся амурные стрелы, окрасив жизнь романтикой. Улучшается и деловое сотрудничество, даря взаимопонимание и совместное творчество.

Весы

Весы оставят в стороне колебания и взвешивание решений, эта неделя потребует от них активного участия в финансовых вопросах - благоустройство дома, полезные вещицы, удачные покупки, а для кого-то и реконструкция жилища – всё это с удовольствием и на благо себе и близким. В деловой сфере наблюдается рост доходов, увеличение заказов, достойное завершение текущих дел и проектов.

Скорпионы

Для Скорпионов неделя станет плодотворной, калейдоскоп событий: поездки, встречи, документы, транспорт, - задают активный ритм, а личная харизма, инициативность и умение быть в нужное время в нужном месте способствуют реализации планов и достижению целей, в деловой сфере проницательные Скорпионы умело используют информацию и связи для собственной выгоды, попутно давая рекламу, меняя имидж и увеличивая свою популярность.

Стрельцы

У Стрельцов активная неделя для увеличения доходов, продуктивного распределения ресурсов, духовного самосовершенствования, действуя в конструктивном ключе, можно добиться хороших результатов в финансовой сфере, найти выгодную удаленную работу или дополнительную подработку. Благоприятный период для духовных практик, медитаций, освоения собственных возможностей и умения контролировать психические реакции, эмоции. Планомерное движение «шаг за шагом» позволит выйти на новый уровень развития личности.

Козероги

Козероги, согласно гороскопу с 14 по 20 октября 2019 года, уверенно и планомерно шагают в свое светлое будущее. Рассчитывая силы и движимые амбициями, они добьются хороших результатов во многих направлениях, найдут верных друзей и единомышленников, осуществят совместные проекты, не забывая об отдыхе и веселье в дружеской компании, в деловой сфере, богатой на позитивные моменты, Козероги крепко держат руль первенства, занимаясь управленчеством и налаживанием перспективных связей.

Водолеи

Для Водолеев неделя успешна для достижения целей, реализации потенциала, проведения крупных проектов. Этому способствует покровительство влиятельных людей, помощь спонсора, поддержка соратников и компаньонов. Возможны продвижения по карьерной лестнице и предложения статусных должностей. Начальство расположено благосклонно и поощрительно, легко решаются плановые задачи и вопросы.

Рыбы

У Рыб прекрасная неделя, открывающая новые перспективы и возможности. Это расширение кругозора, успешная учеба, освоение иностранных языков и территорий в путешествиях, благоприятны совместные проекты с единомышленниками и компаньонами, общественная деятельность и волонтерские движения. Конструктивный подход и повышение квалификации способствуют экономическому росту бизнес-проектов с прицелом на будущее.