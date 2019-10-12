2019-10-12T09:56:55+03:00
Общество

Директор алтайской школы высказалась по поводу скандала с увольнением тренера по самбо

Женщина заявила, что тренер нарушал законодательство из-за нездоровых амбиций
Анастасия Корягина
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Тренер Амаду Аратин с учениками.Тренер Амаду Аратин с учениками.Фото: из личного архива
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Директор школы села Талда Республики Алтай Дьергелей Комдошева выступила с заявлением в СМИ по поводу скандала с увольнением тренера по самбо Амаду Аратина. Женщина рассказала, что он нарушал закон из-за не вполне здоровых амбиций и таким образом подвергал опасности детей.

Комдошева рассказала в письме «Новостям Горного Алтая», что отказ продлевать контракт с тренером вызван его самовольством. По ее словам, Амаду возил детей на известные только ему соревнования и не ставил в курс дела руководство школы. Согласно постановлению правительства о правилах перевозки детей он обязан был это делать. Кроме того, у тренера была возможность возить учеников на соревнования не за свой счет: для поездок на официальные выступления регулярно выделялся автобус.

«На самом деле я не увольняла Амаду Аратина по той простой причине, что он не являлся сотрудником нашей школы. В штатном расписании общеобразовательного учреждения не существует штатной единицы тренера-преподавателя, а есть учитель физической культуры. Учителем физической культуры в нашей школе работал и сейчас работает другой человек», –пояснила Комдошева.

По ее словам, с прошлого года Аратин работал по срочному договору в ДЮСШ села Усть-Кокса, а тренировал на базе талдинской школы. По истечению договора администрация ДЮСШ продлевать его не стала.

Комдошева также подчеркнула, что о внеплановых соревнованиях не знала не только школа, но и некоторые родители. «Мои неоднократные запреты относительно самовольного вывоза детей он просто игнорировал. Некоторые родители знали, что он везет их на своей машине, но отпускали детей на свой риск. Родителей я понимаю, они хотят, чтобы их дети занимались спортом, побеждали на соревнованиях. А если случится трагедия, кто будет виноват? Тренер? Родители? Директор школы? Начальник управления образования? Глава администрации? Кто?», – задалась вопросом директор.

Амаду Аратин.

Амаду Аратин.

Руководитель школы рассказала, что среди воспитанников Аратина есть дети, которые по болезни состоят на учете в местном ФАПе: фельдшер не допускала их до соревнований по состоянию здоровья, но тренер игнорировал запрет. Таким образом он подвергал опасности их здоровье и жизнь.

Комдошева также указала, что в муниципалитете есть другие, более опытные тренеры. По ее мнению, у Аратина большие амбиции, поскольку он дважды подавал заявления на замещение вакантных должностей директора ДЮСШ и директора Тюнгурской ООШ, но конкурс не прошел.

На эту ситуацию обратила внимание даже Всероссийская федерация самбо и пообещала подарить талдинской школе самбистский ковер.

Ранее начальник управления образования администрации Усть-Коксинского района Ольга Попова называла свою причину увольнения тренера – перераспределение ставок.

Как ранее сообщала «Комсомолка», тренера по самбо из села Талда Республики Алтай восстановили в должности по поручению губернатора Олега Хорохордина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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