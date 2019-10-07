«Пятка будто растворяется»: как на Алтае живет девушка с хрустальными костями

Красивая девушка Дарья Воротникова из Горно-Алтайска в буквальном смысле живет на витаминах с кальцием и пьет таблетки для его усваивания. Но даже это не помогло ей избежать тяжелых операций, которые будут проводить новосибирские врачи. Из-за череды ошибок, тяжелых эмоциональных потрясений и несвоевременного лечения ее хрупкие кости буквально крошатся.

Последствия похудения

Будучи подростком, Дарья твердо решила похудеть – тогда она была немного полненькой и захотела измениться. Но девушка и предположить не могла, чем это может обернуться. Врачи поставили диагноз - остеопороз. Ситуацию усугубил тот факт ,что медики не сразу распознали редкий недуг.

- Я резко похудела на 30 кг, начались большие нарушения организма, но я не придавала этому особого значения, потому что тогда внешняя красота была для меня важнее, чем внутренняя, и чем здоровье, - рассказывает жительница Горно-Алтайска Дарья Воротникова.

В один день девушка вернулась домой с работы, неудачно наступила на ногу и услышала резкий хруст. Она посмеялась над собой, и в шутку сказала, что сломала ногу. Но, как известно, в каждой шутке есть доля шутки... На следующий день девушка увидела, что ее нога посинела и опухла в области внешней стороны стопы.

Диагноз и лечение

В больнице Дарье сделала рентген, оказалось, что у нее перелом пятой плюсневой кости. Девушку загипсовали на месяц, но за это время полноценно восстановиться не получилось. Повторный рентген показал, что кость срослась, но когда Дарья начала аккуратно ходить, вновь появились боли в ноге, отек и припухлость. Девушка не могла нормально наступить на пятку. Врачи сослались на то, что это обычное дело после перелома, что мышцы атрофировались и все неприятные ощущения должны пройти через какое-то время. Так Дарья провела почти два месяца, но начала бить тревогу, ведь боли не прекращались.

- Смотрю на ногу, а пятка уже черного цвета и она будто съехала набок. Я снова пошла в больницу, но был сильный отек и не было видно, как нога деформировалась. Меня другой доктор отправил на рентген и сказал, что у меня оскольчатый перелом со смещением, а кость как будто растворяется, - рассказывает Дарья Воротникова.

После этого она стала ходить по всем врачам Республики Алтай, чтобы узнать, что все-таки происходит. В итоге девушка пришла в поликлинику, где ей сказали носить жесткую обувь и ждать, когда нога выровняется. Дарья стала ходить в такой обуви, но уже с тростью... в 22 года. Каждый день она преодолевала себя, терпя жуткую боль. И, наконец, пришел на помощь эндокринолог - отправил на анализы. Девушка к нему пришла так как у нее диабет.

- Я сдала анализы на кальций, приехала с результатами и уже эндокринолог сказала мне, что у меня остеопороз на фоне диабета, проблем с гормонами и прочего. То есть, это очень хрупкие кости и требуется серьезное лечение, - рассказывает Дарья Воротникова.

В итоге врачи Республики Алтай отправили девушку на серьезную операцию в Новосибирский НИИТО. Пятка срослась неправильно и нужно было ставить ее на место. В то же время девушка пила кальций и много витаминов, чтобы ее кости не крошились. Через год она таким же образом сломала вторую ногу, однако сразу отправилась к врачу-травматологу, который поставил верный диагноз и девушка провела еще три месяца в гипсе, чтобы кость срослась правильно.

- Эндокринолог сказал мне, что нужно профессиональное лечение и специальное лекарство, которое будут капать раз в год, чтобы я не крошилась. Теперь я жду, чтобы по квоте получить препарат, - рассказывает Дарья.

Девушке необходимо «прокапываться» раз в год, чтобы уберечься от дальнейших переломов.

Сложности и ущемления

Дарья теперь вынуждена ходить очень аккуратно, ведь одно неловкое движение и все может закончиться очередным переломом, который выбьет ее из жизни еще на несколько месяцев. Оступаться, ставить ногу в необычное положение категорически нельзя, также опасно наступать на неровные поверхности. Теперь девушка каждый день осматривает ноги, носит специальную обувь с ортопедическими стельками. О каблуках Дарья забыла. Вкупе с диабетом и низкой чувствительностью ног ей нужно следить за малейшими изменениями стоп. Еще одной проблемой стало ухудшение зрения. Чтобы не оступаться, девушка прощупывает почву, прежде чем наступить.

- Я тоже живой человек и хочу погулять, пройтись с сестрой. Врачи предупреждают, что нужно быть аккуратной. Мне помогают родственники и близкие люди, поэтому я справляюсь. Но очень хочется бегать, - делится Дарья.

Дарья готова победить свою болезнь

Жизнь Дарьи сильно изменилась — раньше у нее было много дел, она часто выезжала и встречалась с друзьями, теперь же она заперта в квартире. Друзья стали с ней меньше общаться, как поясняет девушка, они иногда боятся лишний раз ее коснуться, чтобы ничего не сломать. Сейчас Дарья изменила свое отношение к жизни и поняла, что ей некуда гнаться, а самое главное — здоровье. Близкие поддерживают ее, вывозят на природу и на прогулки. Девушка радуется, ведь, учитывая уровень современной медицины, ее хрупкие кости можно исправить. Правда, с оговоркой на то, что медицина далеко не везде прогрессивная, и иногда приходится годами проходить через трудности, прежде чем снова стать по-настоящему здоровым человеком.