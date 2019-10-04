«Пазлы сложились». Зачем успешная чиновница вернулась в сельскую школу

«Сегодня я в третий раз иду в школу. В третий заход, имеется в виду. Первый раз это было в далеком 1987 году, второй – в 2006, и вот- 2019… Каждый раз в новой роли. Сегодня я – директор. Вернулась в свою сельскую школу», - это строчки из поста Евгении Дюковой, нового директора Первомайской средней школы.

«Учительство во мне с пеленок»

До этого Евгения имела хорошую должность в краевом Министерстве образования. В принципе, работа ее устраивала, трудилась добросовестно, но…

- Даже все решения, которые на уровне министерства приходили, я примеряла на свою школу, где работала до того, как уехать в Барнаул, размышляла, как они отразятся на учителях , насколько доступны для них, - рассказала Евгения «Комсомолке». - Поэтому, когда мне позвонили и предложили место директора школы, я согласилась.

Возвращение в село, по словам Дюковой, было обдуманным и взвешенным. При этом Евгения Петровна знала, что потеряет в зарплате процентов на 20 точно.

- Но это судьба. Учительство во мне с пеленок, - говорит новый директор Первомайской школы. – Родители всю жизнь - в системе образования. Папа, Петр Алексеевич, 25 лет отработал в системе среднего профессионального образования, потом несколько лет в Первомайской школе, последние 8 лет до выхода на заслуженный отдых был директором малокомплектной сельской школы. Мама,Татьяна Анатольевна, также отработала в системе СПО преподавателем 10 лет, 26 лет – учителем математики в основной школе, она - лауреат Титовской премии, Почетный работник общего образования. Сейчас они на заслуженном отдыхе, но всегда готовы помочь советами. Конечно, у меня с детства любимая игра – в школу.

«Карандашище» из первого класса

Первое сентября в 1987- м год, когда Евгения пошла в первый класс ученицей, запомнился ей большим карандашом.

- На память всем первоклассникам в тот год дарили сделанные в школьной мастерской деревянные карандаши, - рассказывает Евгения. - Они, конечно, не писали – это была деревянная болванка полметра длиной, окрашенная краской. Тяжелый такой карандашище, он долго лежал у меня на полке А еще у меня была самая замечательная первая учительница Любовь Павловна Гаер. Именно благодаря ей, ее индивидуальному подходу, терпению, такту, чуткости мне удалось окончить третий класс экстерном. Любовь Павловна – пример для подражания, она мой самый первый учитель и самый главный пример.

- Родители давали мне попробовать себя везде: музыкальная школа, кружки, пение. И не ругали, когда я что-то бросала, - продолжает рассказ учитель с пеленок. - Но больше всего мне нравилась математика, а в старших классах – еще и информатика. Мама всегда помогала решать сложные олимпиадные задачки – учила как, чтобы потом я справлялась.

Большая перемена

После университета Женя вернулась в село, пошла работать в профессиональный лицей преподавателем информатики и спец дисциплин. Первое занятие долго репетировала перед зеркалом.

- Ведь мне предстояло вести урок у третьекурсников-трактористов, которые были младше меня всего на 2-3 года, – улыбается учительница. – Справилась.

Вскоре молодая учительница вышла замуж, построили свой дом. А через 5 лет снова вернулась в школу:

- Теперь уже вожатой, учителем информатики, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а потом, когда пошла волна компьютеризации – заместителем по ИКТ. За те годы в школу пришел Интернет, мы провели его в каждый кабинет, освоили электронный журнал, и даже провели школьный конкурс ИКТ-разработок. Для меня, как учителя, азартно было готовить школьников к ЕГЭ – они получали хорошие баллы, мы выпускали школьные новости – до сих пор на дисках лежит архив за несколько лет (я обязательно размещу их на Ютуб-канале школы - будет у нас такой!). Вообще, было много интересного. Я любила свою работу в школе, поэтому расставаться с ней, с селом было очень тяжело.

Из села Евгения уехала на 8 лет вслед за мужем. И не жалеет.

- Это замечательное время дало мне колоссальный опыт – профессиональный и жизненный,- подчеркнула Дюкова.

Все для чего-то

Ее любимое изречение – «Все для чего-то…»

-Пазлы жизненных событий всегда складываются так, что получается целое, - говорит Евгения.- Это когда с тобой что-то приключается, ты не знаешь для чего, иногда даже страдаешь, а потом так выходит с этими «пазлами», что понимаешь: вот для чего это было! Поэтому стараюсь никогда не ссориться с людьми и не делать плохого – судьба часто сводит снова уже в другом статусе.

В день, когда мы созванивались, она встречалась с коллективом, на следующее утро собиралась проехать по всем трем маршрутам, по которым подвозят в школу учеников.

- Проблем и задач очень много, - говорит новый директор. - Школа в удручающем состоянии внешне, еще на старой своей работе заметила, что выпускники перестали на фоне ее фотографироваться, требуется ремонт. Здание когда-то было «под шубой», но она уже местами отвалилась. Крыльцо – черное. Сейчас в крае выделяется много средств на строительство школ, пристроев, капитальный ремонт. Надо только шевелиться. Много чего и в других областях сделать, и мы справимся со всеми сложными задачами. Ведь коллектив у нас замечательный, все болеют душой за дело!