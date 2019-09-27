Жительница Барнаула не успела отбыть приговор за грабеж, разбившись на угнанной машине с любовником

В Барнауле осудили молодую женщину за грабеж с незаконным проникновением в жилище. Горожанка решила обчистить бывшего мужа, несмотря на то, что он воспитывал двух их совместных детей. Суд назначил ей 1,5 года условно. Но отбыть наказание женщина не успела: через пару недель после приговора она разбилась насмерть в автокатастрофе со своим приятелем.

С топором за дешевым телефоном

Согласно материалам дела, после развода бывшие супруги Ф. продолжили общаться. Двое совместных детей остались с папой: 30-летняя мама не особенно желала принимать участие в их жизни. В отношении одного ребенка ее даже лишили родительских прав.

Накануне грабежа пара распивала спиртное в компании друзей. Они отдыхали в одном из кафе города. В определенный момент женщина решила воспользоваться тем, что ее бывший муж находится на танцполе и обокрасть его. Исполняя свой план, она вызвала такси, и уехала со своим спутником к дому экс-супруга. Там она осмотрела жилище, а затем, удостоверившись, что все окна и двери закрыты, решила не отступать от своих намерений: взяла топор и разбила им окно в спальне комнаты.

Через разбитое окно женщина проникла в квартиру. Ее молодой спутник стал просить не совершать преступления, однако горожанку это не остановило. В доме она нашла сотовый телефон марки Nokia стоимостью 7 тыс. рублей, забрала его и поехала отдыхать в другое питейное заведение. При этом по дороге она пользовалась сотовым телефоном потерпевшего.

ДТП на Солнечной поляне. Фото: Станислав АлферовФото: интернет-сообщества Barnaul 22

Всепрощающий бывший муж и крах надежды

Подсудимая в суде вину признала. Ее бывший супруг простил ей этот проступок. Он рассказал суду, что у женщины ветреный характер, и что спокойно ей не живется. Мужчина даже разоткровенничался о том, что бывшая жена неоднократно ему изменяла. Но при этом он не держал на нее зла и считал ниже своего достоинства мстить женщине за ее проступки. Возможно, он даже надеялся, что она встанет на путь исправления и вернется к нему, чтобы воспитывать детей вместе с ним.

Как рассказала старший помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Сербова, женщине назначили нестрогое наказание – 1,5 года лишения свободы условно. Но приговор даже не успел вступить в законную силу, как отбывать его стало некому.

В ночь на 1 сентября горожанка в очередной раз выпивала с одним из своих приятелей. Поскольку она работала на автомойке, у нее был доступ к чужим автомобилям. Выпив лишнего, пара решила прокатиться на чужой машине. С собой они взяли еще спиртного – в машине сотрудники ГИБДД впоследствии нашли две бутылки джин-тоника. В результате безумных гонок по городу водитель не справился с управлением и влетел в стоящий грузовик на ул. Солнечная Поляна. Женщина погибла на месте, ее 29-летний любовник попал в больницу. Расследованием ДТП и угона сейчас занимается УМВД по Барнаулу.

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