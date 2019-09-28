Две маршрутки в Барнауле «закусились» на дороге и чуть не врезались в столб

Две барнаульские маршрутки «закусились» на дороге, в результате, по словам пассажиров, они чуть не врезались в столб.

- Водитель 75 маршрутного такси крайне неосторожно вёл транспорт, и в конечном итоге он с 65 маршрутным такси начали друг друга подрезать. Возле выхода стоял пожилой мужчина и еле удерживался на ногах! Пару раз мы чуть не врезались в столб! На замечания водитель отвечал: «А че, он первый начал!». Мы были просто в шоке! Отвратительное поведение, - пишут возмущенные горожане в сообществе Барнаул 22.

Неадекватное поведение водителей .Автор: Екатерина Котегова

В городской Госавтоинспекции уже знают об инциденте.

- По сообщению, изложенному в СМИ, сотрудникам ГИБДД будет проведена проверка. В случае выявления нарушений, будут приняты соответствующие меры, - сообщили в ведомстве.

Интересно, что в комментариях под опубликованным видео некоторые люди встали на защиту водителей маршруток, но в основном, люди рассказывали аналогичные случаи.

- Не мешайте мужикам деньги зарабатывать. Не нравится, пешком ходите или машину покупайте, - считает Иван Ежиков.

- Не так давно был похожий случай, водитель 41 маршрута всю дорогу, сколько я ехала, вел себя, мягко сказать, неадекватно. В итоге пожилая женщина, когда стала выходить, он так затормозил, что она улетела туда, где он сидел. У неё была разбита бровь, так он ещё и на неё начал наезжать. Я ей дала салфетку, предложили ей вызвать скорую, мало ли сотрясение, так как прилично упала, но она отказалась, мол, доча-доча, всё хорошо (хотя крови было много). Мы с некоторыми пассажирами сделали ему замечание, на что в ответ он начал поливать всех матом, - пишет Светлана Лебедева.