2019-09-27T04:43:19+03:00
Дом. Семья

Спасенный с помойки цыпленок стал домашним любимцем

«Не кондиция» ластится к людям, постоянно сбегая из курятник к людям
Марина КОЧНЕВА
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Цыпленок очень любит сидеть у своего нового хозяина на руках или коленях.Цыпленок очень любит сидеть у своего нового хозяина на руках или коленях.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Цыпленок Черныш, спасенный из барнаульской помойки, оказался Чернушкой, демонстрирующей отнюдь не куриные мозги.

Напомним, месяц назад в Барнауле случилась добрая история. Горожанка Наталья Коробейникова и ее 10-летний сын Тимур спасли цыпленка, выброшенного в мусорный бак в куче яичной скорлупы. Заморыш со скрюченными ножками был обречен на смерть как «некондиция». Но, на свое счастье, Чернушка в тот день «выиграла лотерейный билет». Наталья с Тимуром достали ее из мусорного царства, принесли домой и стали отпаивать из пипетки водичкой с витаминами.

Курочка Чернушка.Видео: Ольга Ведерникова

Сначала найденыш и на ногах стоять не мог, заваливался, но уже через три дня маленькая Чернушка (тогда ее звали Петя) носилась за Наташей, как за мамой и прыгала на ручки, где блаженно щурилась. С каждым днем птица становилась бодрее и бойчее, радуя своих спасителей.

Через две недели Чернушку пристроили в хозяйство, где есть курятник. Новый хозяин Федор клятвенно пообещал, что цыпленка-табака из нее делать не будут. В следующие дни он присылал Коробейниковым видеоотчеты, удивляясь необычной курочке. Наседка приняла Чернушку в семью, но малышка пока смотрит на нее как на мачеху, считая себя родственницей человека.

Теперь Чернушка живет в доме, радостно чирикая. Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Теперь Чернушка живет в доме, радостно чирикая.Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

25 сентября, когда Наталья навещала свою «дитятку», та выплыла к ней на руке Федора. Узнала, махнула крылышками.

- Мы тут все удивляемся, до чего она не похожа на обычных кур, - рассказал новый хозяин, улыбаясь. - Мама моя приехала из Киргизии, второй день изумляется, что цыпленок из курятника к людям сбегает. При этом ластится и любит мясо, словно и не курица вовсе.

По словам Федора, теперь Чернушка живет в доме, радостно чирикая. Там для необычного домашнего питомца есть и коробка большая, и клетка, оставшаяся от попугая, но больше всего эта баловница любит сидеть на руках и коленках, считая это лучшим для себя насестом.

Будем надеяться, что эта волшебная история будет менее грустной, но не менее поучительной, чем знаменитая сказка о черной курице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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