Топ-5 мифов о методах контрацепции и их эффективности

Сегодня, 26 сентября, отмечают Всемирный день контрацепции. Инициаторами этого празднования в 2007 году выступили различные международные организации, связанные с проблемами планирования семьи. Главная идея этого праздника – каждая беременность должна быть желанной. Поэтому «Комсомолка» вместе с акушером-гинекологом из Барнаула Асей Яковлевой разобрала несколько мифов о методах контрацепции.

Миф № 1: Противозачаточные таблетки – это вредно

По мнению барнаульского врача, по этому методу постоянно проводятся различные исследования. Специалисты изучают как переносимость таблеток, так и их воздействие на организм женщины, ее репродуктивную функцию. Проверяется даже здоровье детей, которые были рождены после применения каких-либо гормональных средств.

- На данный момент, нет ни одного исследования, которое бы доказало вред от приема гормональных контрацептивов. Как только будет найдено хоть одно негативное воздействие их либо запретят, либо ограничат. Да возможны побочные реакции и нежелательные явления, но польза от них все равно превалирует. Стоит учитывать, что рецепт на подобное лекарство выписывает только врач, с учетов всех особенностей организма пациентки, - сказала акушер-гинеколог Ася Яковлева.

К слову, противозачаточные таблетки относятся к эффективным методам контрацепции.

Миф № 2: Молодым девушкам нельзя использовать внутриматочные средства

Внутриматочные средства (спирали) можно использовать в качестве метода контрацепции даже молодым девушкам, но при условии, что другие способы защиты от нежелательной беременности невозможны. Например, когда у девушки есть серьезные противопоказания к применению гормональных контрацептивов и сильная аллергия на латекс. Но для этого, конечно, необходимо для начала проконсультироваться с врачом.

Миф № 3: Прерванный половой акт - это надежно

- По рекомендациям ГОС это низкоэффективный метод контрацепции. При таком способе «защиты» две из трех женщин могут забеременеть. Потому что в течение всего полового акта у мужчины происходят выделения, и они могут иметь в своем составе единичные сперматозоиды. Чтобы произошло оплодотворение, этого может быть достаточно, - объяснила барнаульский специалист.

Миф № 4: Рассчитать безопасные дни легко

По словам Яковлевой, календарный метод относится к среднеэффективным способам контрацепции (как и презервативы). Но его могут применять только женщины с регулярным менструальным циклом. Подсчитать все точно не так уж и просто. Необходимо четко просчитывать дату овуляции, учитывать даже малейшие изменения в цикле. Например, из-за перелетов, стрессов или болезни менструальный цикл может сбиться, а значит и вся выстроенная система окажется неверной.

Миф № 5: Народные средства – проверенный метод

В народных средствах есть множество рецептов, в которых прописаны разные составы «средств для промывания». Их якобы необходимо использовать в экстренных случаях, когда высока вероятность забеременеть.

- Для того чтобы сперматозоид попал в цервикальный канал, откуда вы его никогда не вымоете, необходимо примерно 40 секунд. Это показали некоторые исследования. За это время невозможно успеть вымыть что-то, да и в целом народные средства не эффективны, - заключает Ася Яковлева.

Кстати

Фото: предоставлено барнаульским музеем "Мир времени"

В запасниках барнаульского музея «Мир времени» хранится инструкция от противозачаточной мази, которую в 1959 году официально внедрили как средство контрацепции.

- Некоторые использовали эту мазь - растительный препарат на основе Кубышки желтой. Сильно себя это средство не оправдало, и впоследствии его сняли с производства. Кстати, в 80-е годы Алтайский край объявляли школой передового опыта в СССР по внутриматочным средствам, которые вытеснили различные мази как неэффективные. К гормональным препаратам тогда относились очень осторожно, - рассказал директор музея «Мир времени» Сергей Корепанов.