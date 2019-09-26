Восемь на одного: в Барнауле ищут свидетелей массового избиения мужчины

Жительница Барнаула Татьяна сообщила в социальных сетях, что ее мужа избили восемь человек. Причиной конфликта якобы послужила фраза «тупая пигалица», которую мужчина произнес в адрес девушки, у которой он снимал квартиру.

Происшествие случилось 24 сентября около 22.00 в частном секторе на улице Смирнова, где Татьяна с Андреем снимали квартиру. К квартирантам приехала хозяйка.

- В договоре было прописано, что мы делаем ремонт в счет оплаты аренды. Но девушка, почему то посчитала, что ремонт сделан на меньшую сумму и попыталась присвоить себе вещи, которые мы покупали за свой счет, требовала заплатить за аренду. Муж ей показал все чеки, но арендодатель стояла на своем. Потом он назвал ее «тупой пигалицей». После она начала нам угрожать, пообещала устроить проблемы и грозилась выставить на улицу, - рассказывает Татьяна.

Вечером того же дня Андрею позвонил парень девушки, у которой они снимали квартиру и предложил встретиться. Молодой человек был недоволен тем, что его возлюбленную назвали «тупой пигалицей». По словам Татьяны, когда Андрей вышел на улицу, его уже поджидали восемь человек.

- Они сначала ослепили его перцовым баллончиком, а потом начали забивать толпой, били дубинками. Он нащупал железный прут и стал от них отмахиваться. Потом зашел домой, умылся, мы вызвали полицию. Когда он снова вышел на улицу, на него опять напали. Двое держали, а третий бил по лицу и голове. Как только наряд полиции подъехал, все убежали, - вспоминает жена пострадавшего.

Андрея забрали в отделение, где он провел всю ночь, только утром ему разрешили написать заявление о нападении. В это время заявление успели написать хозяйка квартиры Марина и её подруга. Девушка утверждает, что Андрей угрожал ей и неадекватно себя вел.

- На протяжении 20 дней он откладывал оплату, ремонт они никакой не сделали, лишь маленькую часть. Потом стал выражаться в грубой форме. Когда с ним разговаривали, стал неадекватно себя вести, бегал по улице с железным кнутом, стал на меня бросаться. Прохожие просто помогли его успокоить. Его трое мужчин держали, одного он даже укусил. При этом присутствовали двое моих соседей (подруга и её муж). Потом его увезли в полицию. Если они и имущество в доме испортили, я напишу еще одно заявление потому, что так вести себя – это не нормально, - добавляет Марина.

После случившегося у Андрея синяки под глазами, по телу, болит нога и почки. Он прошел медицинскую экспертизу, врач назначил мужчине лечение. Как отметила Татьяна, единственный свидетель, так и не дал показания о произошедшем. Парень отказался рассказывать все на месте, хотел сделать это в отделении полиции, но ему в этом отказали сотрудники правоохранительных органов. Теперь Андрею грозит преследование по ст.119 УК РФ (угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью).

К слову, сейчас Татьяна ищет свидетелей этой драки, чтобы доказать невиновность мужа. Вместе с двумя несовершеннолетними детьми они временно переехали к родственнице.

- Дети получили психологическую травму, плакали и кричали. Они были очень напуганы. Парень этой девушки тоже мне угрожал и кричал, чтобы мы с вещами выметались из квартиры. Пока уехали к свекрови, оставаться в съемном доме нам было просто опасно, - отмечает Татьяна.