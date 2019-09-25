2019-09-25T13:42:16+03:00
Общество

«Тут у каждого своя пайка»: нелегальные таксисты Барнаула борются за «место под солнцем»

Неофициальные таксисты угрожают расправой сотрудникам сервисов
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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ТаксиТаксиФото: Олег УКЛАДОВ
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Удивительно, но факт: Барнаул застрял в 90-ых. Вернее, некоторые его жители. Так, таксисты, работающие «сами на себя», буквально оккупируют «рыбные места» краевой столицы. А водителям, которые покушаются на их прибыль, угрожают расправой.

Один из местных жителей рассказал в паблике «Инцидент Барнаул» о невероятной наглости со стороны, как правило, безлицензионных таксистов.

- Это наша точка, и мы здесь работаем, - с такими словами, видимо, обратились те самые нелегальщики к мужчине.

Сам автор уточнил, что столкнулся с неофициальными таксистами около барнаульского аэропорта.

- Некие люди с бейджами «Такси» «просят» водителей, обклеенных рекламой сервисов «Такси», уехать на лесную парковку, чтобы пассажиры, выйдя из аэропорта, обращались за услугами к ним, а не к «обклеенным». В противном случае, намекают на угрозу проколоть колеса, разбить стекла, давят психологически, - рассказал автор.

Кроме того, если человек всё же не соглашается с такой несправедливостью, то ему предлагают решить вопрос «по-мужски» - приехать в один из боксерских клубов, где, якобы, объяснят, что так делать не нужно, ведь «тут у каждого своя пайка».

- Я обратился а полицию, предложили написать заявление, по которому проведут разбирательство, - рассказал мужчина, пожелавший остаться анонимным.

К слову, ранее в посте фигурировал спортивный комплекс «Луч». Видимо, именно там и разбираются с теми, с кем не удалось договориться. Но позднее, руководство паблика название комплекса удалило.

Как сообщил источник в правоохранительных органах корреспонденту «Комсомолки», заявление по этому поводу в полицию не поступало.

- 90-е давно прошли, но кто-то этого не понимает. Такая же ситуация в городе на парковке онкодиспансера «Надежда», возможно, где-то еще, - пояснил подписчик паблика.

Среди пользователей соцсетей пост вызвал неоднозначную реакцию:

- Там есть свои неписаные правила. Им не нужны бумажки и оградки. Есть крыша сверху, и им не нужны ИП и прочее. Тут принцип другой: если слабее и беднее, то плати, - пишет Алексей Дружков.

- Вас приветствует служба заказа такси «Боксерский клуб «Луч», к вам подъехал автомобиль, - шутит Александр Саповатов.

- 90-е прошли, а вот люди, застрявшие в этих годах, остались и скитаются по нашей бренной Земле, - добавил пользователь Smooth Ocean.

ИСТОЧНИК KP.RU

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