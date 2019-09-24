2019-09-24T12:19:01+03:00
Общество

«Доброта, красота и… мусор ». Чем путешественника по России впечатлил Алтай

Андрей Шарашкин намотал в Горном 940 километров
Марина КОЧНЕВА
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Андрей ШарашкинАндрей ШарашкинФото: из личного архива героя(ев) публикации
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53-летний пилигрим Андрей Шарашкин два месяца бродил по Алтаю, а теперь двинулся в Кемеровскую область.

Напомним, что бывший военный осуществляет свою давнюю мечту - путешествует пешком по России. Странствие его началось в июне 2018 года.

В то лето Шарашкин взял рюкзак, спальник, палатку, баллоны с газом и другие вещи первой необходимости, среди которых были тетради для историй. Выдвинувшись из Московской области, бородатый романтик задумал пройти Россию по кольцу: по южной стороне страны, затем по северной, захватив центр. По подсчетам путешественника, это 43 тысячи километров за пять лет.

До того, как прийти на Алтай, Шарашкин уже прошел 20 регионов и около восьми тысяч километров.

Андрей Шарашкин Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Андрей ШарашкинФото: из личного архива героя(ев) публикации

22 июля Андрей был в Барнауле с новым рюкзаком, который ему вскладчину купили жители Камне-на-Оби после того, как кто-то умыкнул все его походные вещи. Больше всего тогда путешественник переживал за потерянные тетради с записями.

- В Горный Алтай я зашел со стороны Солонешного, - рассказал Андрей «Комсомолке». - Конечно же, места великолепные! Увидел Денисову пещеру, побывал на водопадах, следующими точками маршрута были Карагол, Черный Ануй, Усть-Кан, Усть-Кокса, Тюнгур, ну и дальше по горам вышел на Инегень (место слияния Чуи и Катуни), а потом из Онгудая по перевалам шел в сторону Горно-Алтайска. После этого побывал в окрестностях Турочака и на берегу Телецкого.

В целом Андрей Шарашкин намотал в Горном 940 километров. В своей группе «Пешком по России» Андрей время от времени делился видео, которые начинаются с бодрых слов «Доброе утро, страна».

- Я встречал очень много добрых, отзывчивых людей самых разных национальностей, - рассказывает Шарашкин. - Перед тем, как я отправился в Горный меня пугали, мол будь там аккуратнее, местные не любят приезжих, можно встретиться с агрессией. Ничего подобного. В одной красивой долине ребята - алтайцы пригласили меня на ночевку, свозили на рыбалку, дали покататься на лошадях и угостили национальными блюдами.

Андрей Шарашкин Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Андрей ШарашкинФото: из личного архива героя(ев) публикации

В Горно-Алтайске наш герой хотел первым делом снять на видео древнюю палеотическую стоянку - памятник археологии. Но когда поднялся, передумал это делать.

- Там было столько мусора, что я поспешил покинуть это место - просто свалка… Даже если бы я захотел там убраться, одному не справиться, там на два дня субботник нужен, - вздохнул собеседник.

Андрей поделился также, что продолжает записывать новые истории из путешествия и пытается восстановить старые.

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Бывший военный и учитель истории Андрей Шарашкин, путешествующий по Руси пешком, лишился рюкзака возле Камня-на-Оби. По словам пилигрима, 12 июля он, уставший и заеденный комарами, решил спрятать свою ношу в высокой траве и прогуляться в центр города налегке. А когда вернулся, увидел помятую траву и отъезжающую машину (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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