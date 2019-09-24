2019-09-24T11:49:01+03:00
Общество

Серебряный возраст. Внимание - каждый день

В Барнауле готовятся к месячнику пожилого человека
Марина КОЧНЕВА
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Пожилые людиПожилые людиФото: Олег УКЛАДОВ
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1 октября в Барнауле, как и по всей стране, начинается месячник пожилого человека. Его главная цель – привлечь внимание общества к заботам и нуждам людей старшего поколения.

- Забота о ветеранах не должна быть от случая к случаю, внимание к ним должно проявляться каждодневно, – говорит Ольга Ишутина, председатель комитета по социальной поддержке населения города Барнаула. - Очень важно, чтобы помощь была комплексной.

Месячник пожилого человека в Барнауле начнется с праздничного концерта в ДК г. Барнаула. В городе запланированы мероприятия во всех учреждениях социального обслуживания, культуры, образования, на предприятиях потребительского рынка и бытового обслуживания. Это творческие фестивали, выставки, концерты, конкурсы, литературные встречи. Традиционно пройдет спортивный фестиваль «Осенний марафон». Также гостей ждет фестиваль «Творчество серебряного возраста».

- Очень важно, чтобы пожилые люди не чувствовали себя забытыми, - говорит Ольга Ишутина.

Забота в цифрах

205 тысяч пенсионеров проживают в краевом центре;

2975 пожилых людей - старше 90 лет;

3100 пенсионеров (предпенсионеров) за три года получили компенсационные выплаты за уплату земельного налога и арендной платы за землю, занятую гаражами и погребами за счет средств бюджета города;

500 пожилых горожан получают компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг за счет средств бюджета города;

2,4 тысяч пенсионеров воспользовались льготными талонами на услуги в общих отделениях бань (с января по апрель 2019 года);

67 пенсионеров обратились за четыре месяца (с мая 2019) за компенсацией затрат по оплате банных услуг;

2400 барнаульцев за восемь месяцев текущего года воспользовались социальным такси, 362 из них - пожилые люди старше 80 лет;

2 новых автомобиля с подъемными механизмами для инвалидов-колясочников приобретены для службы социального такси в 2018-2019 годах;

360 слушателей занимаются ежегодно в Университете пожилого человека на факультетах «Человек и общество», «Культура», «Здоровье» ( по данному направлению в этом году занятия проходят на базе КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края»).

Не пропусти!

Более 300 различных мероприятий для пожилых людей пройдут в течение месяца в столице Алтайского края. Публикуем афишу наиболее значимых событий:

1 октября

Городской праздничный концерт «Вы – душа! Вы – музыка дома!» (Барнаул, Дворец культуры Барнаула ул. Антона Петрова, 146а);

Концерт для ветеранов педагогического труда МБУДО «Центр развития детей и молодёжи» (Барнаул, ул. Молодежная, 51).

2 октября

Городской праздник педагогический работников «Признание» (Барнаул, Дворец культуры Барнаула, ул. Антона Петрова 146 а).

9 октября

Конкурс ветеранских танцевальных коллективов «Танцевальное драже» (Барнаул, ул.Молодежная,51).

14 - 16 октября

Спортивные соревнования «Нам года - не беда» среди членов ветеранских организаций (г. Барнаул, Городской шахматный клуб, ул. Некрасова,43; Спортивная школа «Победа», ул. А. Петрова, 146г).

17 октября

Спартакиада ветеранов спорта старшего возраста (Барнаул, лыжная база, АлтГТУ, ул. Кутузова 12 а).

25 октября

- VII городской фестиваль «Творчества серебряного возраста» (Дворец культуры Барнаула, ул. Антона Петрова 146)

Кстати

В краевой столице сегодня реализуется муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Барнаула на 2015-2021 годы», в рамках которой разработаны дополнительные меры поддержки пожилых горожан. Барнаульские пенсионеры активно участвуют в спортивных мероприятиях, в творческих фестивалях, с удовольствием ездят на экскурсии, учатся. Ежегодно с октября по май в краевой столице проходят занятия в рамках «Общественного университета пожилого человека».

Важно!

«Прояви заботу!» - так называется конкурс волонтерских отрядов, который пройдет в октябре. Во время этого конкурса волонтеры помогут пожилым барнаульцам не только с уборкой в квартирах, дворах, но и ремонтом одежды, предоставлением парикмахерских услуг и т. д.

Заявки от пенсионеров и ветеранов города на адресную помощь волонтеров будут приниматься с 1 октября по телефонам: (3852) 37-17-96 (комитет по социальной поддержке населения города Барнаула); (3852)66-50-51 (местное отделение Союза пенсионеров России в Барнауле).

ИСТОЧНИК KP.RU

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