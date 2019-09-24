2019-09-24T12:40:53+03:00
Общество

«На нем уже горела одежда»: Барнаулец спас бездомного на пожаре

Мужчина увидел дым в заброшенном помещении и решил проверить, нет ли там людей
Иван ОЛЕКСЮК
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Спасший людей мужчина оказался пожарным.Спасший людей мужчина оказался пожарным.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Артем Бабин по профессии спасатель, но в этот день у него был выходной. 23 сентября он ехал на машине по улице Белинского и увидел валящий из сарая дым. Мужчина решил остановиться, чтобы проверить, нет ли там людей, побежал к строению, и в этот момент к нему навстречу выбежал мужчина.

- Крикнул жене, чтобы оставалась с детьми в машине. На мужчине уже горела одежда, я сбил пламя и сразу вызвал пожарных – из сарая доносились голоса, но войти туда без спецкостюма – верное самоубийство. Пожарные подъехали минуты через три после моего звонка, повезло, что часть находилась недалеко, - рассказал Артем.

Семья Бабиных. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Семья Бабиных.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Как пишет паблик «Unusual Crimes Barnaul», загоревшийся сарай в последнее время облюбовали бездомные. Чтобы согреться, они развели костер, но из-за состояния алкогольного опьянения не заметили, что начался пожар. В результате, один человек погиб, двоих с сильными ожогами доставили в больницу. Врачи спасли им жизнь.

Что касается Артема Бабина, который первым пришел на помощь людям, он говорит, что это штатная ситуации, а не героический поступок, на его месте так поступил бы любой сотрудник МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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