Честные ставки по займам: ожидания против реальности
Всегда ли ставки по займам, которыми завлекает реклама, являются правдой? Как узнать реальную ставку по займу до его оформления? На какие нюансы обращать внимание при подписании договора займа?
К сожалению, сегодня рыночная экономика в России так устроена, что компании одного сегмента могут использовать разные, а иногда и совершенно противоположные подходы и методы работы с потребителями. Рынок микрофинансовых услуг - не исключение. Поэтому потребителям финансовых услуг важно понимать, как отличить легального кредитора от нелегального, как узнать реальную ставку по займу, что значит полная стоимость кредита и какие вопросы о займе нужно задавать до того, как договор подписан.
Любая микрофинансовая организация, работающая на территории России легально, должна состоять в Государственном реестре микрофинансовых организаций, который опубликован на официальном сайте Банка России.
СОВЕТ: Проверьте наличие выбранной вами компании в этом реестре. Никогда и никому не перечисляйте средства за рассмотрение заявки - в легальных организациях денежное вознаграждение за эту услугу не взимается.
Если в рекламе называют размер процентной ставки с формулировкой «от», то заемщик должен быть готов к тому, что одобрить заем могут на совсем других условиях. Все потому, что у каждого финансового продукта есть определенные условия и требования, предъявляемые к заемщику, и если эти параметры не совпадают, то рассчитывать на минимальную ставку заемщику не стоит.
СОВЕТ: Задайте менеджеру микрофинансовой организации прямой вопрос: «А на каких условиях ваша компания сможет выдать заем именно мне?»
В договоре займа микрофинансовой организации обязательно должна быть указана полная стоимость кредита (ПСК) в процентах и в рублях в специально отведенном месте. Эти сведения должны отражать полную информацию о реальной ставке по займу и размере выплат по договору в рублях.
СОВЕТ: Не подписывайте договор, в котором не указана полная стоимость кредита. Прочитайте все условия договора, чтобы знать о дополнительных комиссиях, условиях, сроках и размерах платежей.
Взяв на вооружение эти простые советы, можно снизить риск финансовых потерь и грамотно спланировать финансовые дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU