2019-09-25T21:18:20+03:00
Экономика

Честные ставки по займам: ожидания против реальности

Всегда ли ставки по займам, которыми завлекает реклама, являются правдой?
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Честные ставки по займам: ожидания против реальностиЧестные ставки по займам: ожидания против реальности
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Всегда ли ставки по займам, которыми завлекает реклама, являются правдой? Как узнать реальную ставку по займу до его оформления? На какие нюансы обращать внимание при подписании договора займа?

К сожалению, сегодня рыночная экономика в России так устроена, что компании одного сегмента могут использовать разные, а иногда и совершенно противоположные подходы и методы работы с потребителями. Рынок микрофинансовых услуг - не исключение. Поэтому потребителям финансовых услуг важно понимать, как отличить легального кредитора от нелегального, как узнать реальную ставку по займу, что значит полная стоимость кредита и какие вопросы о займе нужно задавать до того, как договор подписан.

Любая микрофинансовая организация, работающая на территории России легально, должна состоять в Государственном реестре микрофинансовых организаций, который опубликован на официальном сайте Банка России.

СОВЕТ: Проверьте наличие выбранной вами компании в этом реестре. Никогда и никому не перечисляйте средства за рассмотрение заявки - в легальных организациях денежное вознаграждение за эту услугу не взимается.

Если в рекламе называют размер процентной ставки с формулировкой «от», то заемщик должен быть готов к тому, что одобрить заем могут на совсем других условиях. Все потому, что у каждого финансового продукта есть определенные условия и требования, предъявляемые к заемщику, и если эти параметры не совпадают, то рассчитывать на минимальную ставку заемщику не стоит.

СОВЕТ: Задайте менеджеру микрофинансовой организации прямой вопрос: «А на каких условиях ваша компания сможет выдать заем именно мне?»

В договоре займа микрофинансовой организации обязательно должна быть указана полная стоимость кредита (ПСК) в процентах и в рублях в специально отведенном месте. Эти сведения должны отражать полную информацию о реальной ставке по займу и размере выплат по договору в рублях.

СОВЕТ: Не подписывайте договор, в котором не указана полная стоимость кредита. Прочитайте все условия договора, чтобы знать о дополнительных комиссиях, условиях, сроках и размерах платежей.

Взяв на вооружение эти простые советы, можно снизить риск финансовых потерь и грамотно спланировать финансовые дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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