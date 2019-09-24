Владелец барнаульской «Титов Арены» может увеличить ее до 8 тысяч мест

В четверг, 26 сентября, состоится официальное открытие хоккейного сезона в Барнауле. Свой первый домашний матч команда мастеров «Динамо-Алтай» сыграет на льду "Карандин Арены".

Внутри готов, снаружи - нет

С этого года Дворец зрелищ и спорта именуется "Титов Арена". В остальном же, по словам его нынешнего владельца, бизнесмена Михаила Дроздова, функционал не поменялся. Зато полностью поменялась начинка.

- На сегодня готовность Дворца спорта составляет 99%. Сейчас идет уборка помещений. А вот завершение фасадной части мы оставили на конец года, - говорит Дроздов. – Мы просто физически не могли освоить весь объект и внутри и снаружи. Поэтому основной акцент сделали на внутреннее оснащение Дворца, все его инженерные части. Уверен, что его нынешнее состояние и зрителей, и обывателей более чем удовлетворит.

24 сентября в Барнаул прилетают специалисты для настройки куба, который, к слову, собирали здесь же. Дело за малым – отладить программное обеспечение. Что касается вместимости, то вместо 3800 теперь арена готова принять 4600 зрителей и, по словам нынешнего владельца Дворца спорта, запас еще есть. Чисто теоретически вместимость можно увеличить еще на три тысячи мест.

- Мы видим, что у этого объекта есть перспектива, можно «раскачать» еще ни три тысячи, но, конечно же, только через реконструкцию. Можно сделать бельэтаж, но необходимость в нем будет зависеть от того, как будет вести себя команда, как она будет выступать, - говорит Михаил Дроздов.

Если команда будет показывать отличный результат и зрительская востребованность будет на высоком уровне, то администрация рассмотрит вариант с реконструкцией. Сколько на это потребуется денег и сколько уже вложили в ремонт, бизнесмен деликатно промолчал.

Заряжены на результат

Само по себе открытие "Титов Арены" обещает быть красочным. Причем во всех смыслах. Для зрителей готовят световое мэппинг-шоу, как в лучших традициях КХЛ. Впрочем, главная задача хоккейной команды все же - удивлять результатом. В идеале, чтобы он был положительный и стабильный. Перед «Динамо-Алтай» ставят задачу быть в тройке и, по предварительным прогнозам – это реально.

- Промониторив всю лигу ВХЛ, могу сказать, что состав у нашей команды подобрался очень хороший. Главная задача перед тренерским штабом стояла – правильно подобрать звенья. При этом селекция не прекращается. Мы постоянно в работе, ищем игроков, которые подойдут под наши цели и задачи, а они у нас не меняются – минимум попасть в тройку. Вы все слышали новости, что из-за недостаточного финансирования лигу покидает клуб «Мордовия». Для нас это в какой-то степени бонус, потому что команда была на подъеме, занимала лидирующие строчки турнирной таблицы. Поэтому у нас теперь все козыри. Мы всех приглашаем на хоккей. Будет аншлаг, я обещаю! От имени игроков могу сказать, что наша команда покажет очень хороший хоккей. Ребята находятся на эмоциональном подъеме, - говорит директор КАУ ХК «Алтай» Роман Чайкин.

Да и сами игроки признаются, что соскучились по игре и готовы полностью отдаваться ей и биться за победу, во что бы то ни стало.

- Мы как-то сразу с ребятами договорились, что в этом году не будет безвольных игр, и их нет. Даже если мы проиграем, мы дальше будем биться. Я думаю, даже по первым трансляциям зрители это видели. Да, в стартовом матче мы уступили в счете, но не проиграли по статистике. Такое бывает. Сейчас нас ожидают домашние игры. Многие ребята в команде согласятся, что волнение присутствует. Много людей вложили свои силы в новый стадион, во всю структуру, но только шайба коснется льда в первом периоде – волнение уйдет. Игра будет хорошей! – добавляет капитан команды Степан Жданов.

Цена вопроса

На данный момент определена стоимость билетов на матч-открытие – 350 рублей. Вход на остальные игры будет по 250 рублей. Цена абонемента пока не определена. Ее озвучат чуть позже. Помимо этого в будущем будет действовать рассадка по секторам. Так что стоит присмотреть себе место поудобнее.

Обращаем внимание, что по техническим причинам первая игра "Динамо-Алтай" - "Юниор" (Курган) состоится в "Карандин Арена" 26 сентября. Начало в 19.00. Вход для зрителей бесплатный. Билеты, купленные на матч-открытие во Дворец спорта будут действительны. По ним можно будет попасть в "Титов Арену" на вторую игру нашей команды - 28 сентября. Запланированная развлекательная программа состоится без изменений. Вход на третий поединок с "Юниором", 29 сентября, и на последующие встречи - 250 рублей. Начало игр в выходные дни - в 17.00.