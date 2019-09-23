Школьница на камеру избила сверстницу в Рубцовске

В Рубцовске 14-летняя школьница на камеру избила сверстницу. Запись попала в социальные сети, после этого делом заинтересовались полиция и следственный комитет. Конфликт произошел 17 августа, но известно о ЧП стало только сейчас.

По рассказам участников конфликта, все произошло из-за того, что пострадавшая девочка говорила за глаза оскорбительные вещи. За это ее решили проучить.

- Мы разговаривали с ней не раз о том, что она не права, но она не понимала, я вспылила очень сильно, но уже все произошло, и я жалею о своем поступке, - говорит инициатор драки.

На записи (мы не можем ее опубликовать из-за наличия ненормативной лексики) видно, как девочка стоит на коленях и просит прощения, но ее извинения не принимают.

- Ты говоришь не искренне, с ухмылкой, - говорит голос за кадром.

На следующем кадре школьница уже падает навзничь от удара ногой в грудь, а напавшая девушка продолжает ее избивать. Избиение снимала 16-летняя знакомая «оскорбленной» девушки. После этого запись насилия распространилась по школьникам. Видео увидела мама одной из учениц и опубликовала его в сообществе «Инцидент Рубцовск».

Сейчас дело находится на контроле в региональном следственном комитете.

- В ходе проверки следователям предстоит изучить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в Управлении СУ СК России по Алтайскому краю.