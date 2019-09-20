«Императрица могла загнать себя!» Барнаульский нумеролог - о болезни Анастасии Заворотнюк

Ленты новостей пестрят сообщениями о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк. Опухоль мозга, обнаруженная у нее, считается одной из самых распространенных и опасных.

Тысячи людей в комментариях желают здоровья «прекрасной няне», пишут, что молятся за нее. Многие задаются вопросом: почему, за что, неужели такое ужасное предназначение - заболеть в расцвете сил?

Нумеролог из Барнаула Оксана Бассауэр в Инстаграме тоже опубликовала пост на эту тему:

«Я решила посмотреть дату рождения актрисы, - пишет Бассауэр. - 3.4.1971. Непростая дата. Конфликтная. Код жизни актрисы - 3.4.18. В предназначении - аркан - «Императрица». Женщине с таким арканом важно быть самодостаточной, жить в роскоши, красоте, быть модной и ухоженной. Реализовываться в семье, в материнстве, в социуме. Казалось бы, у Анастасии с этим полный порядок. Но меня смущает ее «Император» в уроке жизни и «Колесница» в точке накала. А это значит, что Анастасия может работать на износ. Не видеть берегов. Что крайне не рекомендуется ее «Императрице».

По расчетам нумеролога, основная энергия в подсознании у Анастасии - «Колесо фортуны».

«Это погоня за успехом, это может быть жажда денег, - объясняет автор поста. - Вот и мотивация ее безудержности. В общем, люди с таким кодом могут загонять себя и даже не чувствовать это. Ведь «Колесница» (целеустремленность) у актрисы в теме жизни, а в позиции «профессия» - стремление к новому».

«Есть еще один нюанс у такого сочетания цифр, - добавляет исследовательница цифр. - Анастасия очень болезненно относится к критике, это для нее может быть очень сложно, отсюда и возможные истерики и капризы. А если взять наличие в портрете аркана «Луна», особенно в теневой позиции, где актриса проявляется в социуме, то здесь 18 аркан говорит о страхах, депрессиях, нервных срывах. Критика, невостребованность, стремление много зарабатывать, чтобы жить в желаемой роскоши, все это могло привести к подорванной нервной системе, что, возможно, и сказалось на головном мозге».

«Безусловно, без личного общения, мы можем лишь предполагать такое развитие ситуации, - оговаривается Оксана Бассауэр. - Но знай Анастасия, что для нее жизненно важно чувство меры в работе, гармония души и тела (позиция помощи Ангелов-Хранителей), здоровый образ жизни, а также занятия медитациями, реализация эзотерических способностей, занятие домом и детьми, болезнь можно было бы предупредить».

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