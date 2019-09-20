Гороскоп на выходные 21-22 сентября 2019 года: ракам не следует переедать, а весам - перепивать

У Овнов ярко выражена неудовлетворенность текущими делами,тайные недоброжелатели могут подпортить репутацию интригами и клеветой. В эти дни важно придерживаться общепринятых правил и законов и сохранять авторитет. Благоприятное время для тренировок и укрепления здоровья.

Тельцы проживают насыщенный активный период, не всегда попадая в ритм с окружающим миром. Несвойственные им желания совершить что-нибудь эдакое приводят к непродуманным ситуациям и решениям невпопад. Существуют риски для здоровья, нервозности и раздражения. Внимания потребуют бытовые моменты, отдушиной станет творчество, хобби и совместная деятельность с детьми.

Близнецы, согласно гороскопу на выходные дни 21-22 сентября 2019 года, будут пребывать в романтическом настроении, приятно пообщаются с детьми и получат удовольствие в творчестве. У них укрепятся узы с любимыми.

Раки пребывают в активном общении с родственниками, соседями и могут совместно решить социальные вопросы с участием влиятельных лиц. В вопросах здоровья важно избегать переедания и не потакать удовольствиям. Семейные реформы могут вызвать споры и разногласия у домочадцев.

Перед Львами открывается простор для развлечений и романтических похождений. Но затуманенный взор и лестные мнения могут увести их в заоблачные дали иллюзий, увлекая азартными играми и сомнительными аферами.

Девы сосредоточены на собственной персоне, активно укрепляя позиции и добавляя вес авторитету. Их планка высока, а поставленные цели значимы и перспективны, что может вызвать некоторый резонанс в семье, так как домочадцы пребывают в недоумении, что им не уделили должного внимания.

Весы становятся более общительными и популярными, внося изюминку в свой имидж. Обилие знакомств, поездок, встреч, может вызвать некоторую усталость и недомогание. Стоит быть внимательнее и в приеме алкоголя и лекарств, во избежание передозировки. Обустройство дома приведет не только к значимым изменениям жилища, но и укрепит семейные узы, продвижение идей и новых проектов способствует личностному росту.

Скорпионы предпочтут уединение и саморазвитие, вдали от посторонних глаз нарабатывая способности и раскрывая таланты. Влиятельные знакомые окажут весомую поддержку и покровительство, возможна подработка в удаленном доступе или благодаря просторам интернета, романтические отношения окружены иллюзиями и интригами, что может пагубно сказаться на кошельках их щедрого владельца.

Перед Стрельцами открываются новые перспективы и возможности, благоприятное стечение обстоятельств позволит осуществить задуманное, раскрыть ресурсы на пути к цели и добиться значимого результата. Поддержка друзей способствует инсайтам.

Козерогам легко дается использование знаний в практических целях. Реализацию целей можно получить, просто оказавшись в нужное время в нужном месте. Не лишней будет осмотрительность в знакомствах и поездках, это избавит от мошенников. Чересчур доверительное общение может стать поводом для клеветы и разочарований.

У Водолеев не лучшее время для финансовых расчетов, крупная покупка может не оправдать надежд, одолженная старыми друзьями сумма подвиснуть на неясный срок возврата. Благодаря просторам интернета появятся влиятельные знакомые, дополнительные заработки или выгодное предложение.

У Рыб гороскоп на выходные 21-22 сентября 2019 года не особо благоприятен. Их бесконечные сомнения и неуверенность в себе уводят от реализации целей и достижения благ. Лишь дружеская поддержка может стать тем импульсом к действию, который включит здравый смысл.