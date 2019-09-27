Я бы сам туда пошел: в Барнауле создается современный образовательный кластер

На сегодняшний день в Алтайском крае в рамках реализации национального проекта «Образование» утверждены и работают восемь региональных проектов. Причем это не только строительство объектов, как могут подумать обыватели, но и социальная составляющая.

План на шестилетку

В числе проектов, реализуемых на территории Алтайского края - «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого» и «Социальная активность». Общий объем финансирования на ближайшие шесть лет составит более 3 млрд 800 миллионов рублей.

По словам министра образования Алтайского края Максима Костенко, между ведомством и Министерством просвещения Российской Федерации заключены соглашения о реализации регпроектов и предоставлении субсидии из федерального бюджета. До 2024 года на условиях софинансирования в крае должны создать более 300 центров образования цифрового и гуманитарного профиля в сельских школах и малых городах. Продолжится строительство новых школ и пристроек к уже существующим. Деньги на это будут, в том числе, выделены из регионального бюджета.

Помимо этого министерство образования продолжит курировать работу по подключению образовательных учреждений к высокоскоростному интернету, а в сельских школах обновят материально-техническую базу для занятия спортом. При этом дети и подростки смогут получать знания не только в рамках основного учебного процесса, но и за пределами - мобильные технопарки активно «Кванториум» привлекают все больше и больше юных любителей наук.

При этом власти не забывают и о вовлечении подрастающего поколения в социальную сферу жизни общества. По словам начальника управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерины Четошниковой, в декабре состоится открытие регионального отделения Национальной лиги студенческих клубов. Это молодежное движение, которое объединяет лидеров и активистов. Авторы идеи планируют привлекать не менее шести тысяч студентов ежегодно. А уже сейчас при поддержке ведомства в Барнауле открыт Алтайский ресурсный центр добровольчества. Его создали на базе Краевого дворца молодежи и планируют объединять активных представителей молодежи, которым интересно не только волонтерство, но и занятия творческой деятельностью и создание клубного движения.

Депутаты и представители администрации Барнаула на объектеФото: пресс-службы администрации Барнаула

С опережением графика

На днях в Алтайском крае с масштабной проверкой побывала Федеральная группа мониторинга в составе депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Они проверяли, как на территории региона реализуются национальные проекты.

Законотворцы признаются, что проехав уже несколько регионов, у них сформировалось единое мнение: именно благодаря нацпроектам шансы городов на хорошие дороги, качественную медицину и образование, а также комфортную среду уравниваются. Если раньше они могли рассчитывать только на свои силы, то теперь программы финансируются за счет федерального бюджета, и результаты уже видны невооруженным взглядом.

Так в квартале 2023 в Индустриальном районе Барнаула в рамках национального проекта «Образование» ведется строительство единого кластера, в состав которого входит детский сад и школа. По словам подрядчика, это будет целый комплекс – на территории будут также размещены площадки для баскетбола, волейбола, тенниса, бадминтона, гимнастики, поле для минифутбола, беговая дорожка, яма с песком для прыжков в длину и т.д.

И если детский сад уже почти сдан и остались некоторые мелочи, то строительство школы еще продолжается. Официальная дата ввода в эксплуатацию – декабрь 2020 года. Однако планы у застройщика амбициозные – чтобы следующим 1 сентября дети смогли пойти на занятия именно сюда.

Понятное дело, что такие заявления не могут быть безосновательными – до наступления холодов строители намерены полностью закрыть контур здания будущей школы, подключить отопление и приступить к внутренним работам. Так что работа ведется с опережением графика.

- Дети у меня уже выросли, но внуков своих я бы хотел отдать не в привилегированную школу, а именно в такую, чтоб они учились с простыми детьми, - признается руководитель компании-подрядчика «Жилищная инициатива» Юрий Гатилов. – Вообще этот район был выбран для строительства не просто так. Он активно развивается. Тут проживает 7200 человек, рядом два больших гипермаркета, более ста всевозможных предприятий, медицинские кабинеты, кафе и рестораны. Но при этом все в рамках закона – все питейные заведения расположены на допустимом расстоянии.

Члены комиссии также отметили щепетильность застройщика в таких вопросах, как организация доступной среды для всех категорий.

- Очень замечательно, что вы сразу готовите инклюзивную и доступную среду для каждого. Уже проведено исследование и, слава Богу, детей-инвалидов у нас пока не предполагается, но, тем не менее, уже все полностью готово к их приему. То же самое касается и школы, - говорит депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По словам ее коллеги, Натальи Кувшиновой, такая ситуация и такое отношение есть не во всех субъектах.

- Три дня назад мы были в Кирове. Там ситуация обратная: доступным для инвалидов сделали первый этаж. Ну ладно, если это начальная школа. А дальше? А если с ребенком что-то случилось и он, к примеру, сломал позвоночник, то, как ему дальше передвигаться? Лифтов даже нет, - сетует депутат.

Есть проблемы – надо решать

Однако не все так гладко. Есть в работе застройщиков и определенные трудности, на которые они указали депутатам Госдумы и теперь надеются на их рассмотрение на высшем уровне. В частности на итоговом совещании группа мониторинга обсудила вопрос о пересмотре расценок на строительство социальных объектов, так как от этого зависит в принципе будут их возводить или нет, ведь строительные организации работать себе в убыток не хотят.

Депутаты и представители администрации Барнаула на объектеФото: пресс-службы администрации Барнаула

- Единые расценки, которые утверждаются документами федеральных органов исполнительной власти и по которым рассчитывается стоимость работ и оборудования, по многим позициям уже с десяток лет не пересматривались, - говорит депутат Государственной Думы от Алтайского края Наталья Кувшинова. - За эти годы они изменились в разы, и сегодня строительство социальных учреждений для строителей не только не прибыльно, но даже зачастую убыточно. Хорошо, что есть порядочные застройщики, которые занимаются возведением больших микрорайонов и учитывают издержки на строительство соцучреждений. Но глобально это ситуацию не меняет. Даже себестоимость ремонтных работ уже на 20-30% больше, чем установлено в региональных и федеральных расценках.

В скором времени вместе с коллегами она намерена вернуться к обсуждению данной темы. По мнению Кувшиновой, к разговору непременно стоит подключить непосредственных участников процесса – застройщиков.

- Все заинтересованы, чтобы расценки не были заниженными или завышенными, а полностью соответствовали сегодняшнему дню, - говорит депутат.

Сергей Демин посетил строящийся в Барнауле детский сад (фото: Максим Стрелковский)

- Мы проектируем, торопимся, занимаемся землей, всей документацией. На все это уходит только год. В это время у нас уже наступает зима, а мы выходим на стройплощадку. Это неправильно. Мы торопимся, гоним, а это может сказаться на качестве, хоть мы и стараемся. Двухлетка – это тяжело. Нулевой цикл в лучшем случае начинается в октябре и это еще хорошо, а в ноябре уже холодно. Подготовить грунт не можем нормально, - говорит заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин.Вторая проблема – это сроки, которые ставят перед застройщиками – два года, но в действительности требуется хотя бы три.

И этот вопрос члены комиссии пообещали выдвинуть на рассмотрение.